Egyre több ingatlant kínálnak, de hol keresnek a vevők?

Az emberek leggyakrabban ingatlanhirdetési oldalakon keresnek otthont, majd az apróhirdetési oldalak, ismerősök ajánlása és a közösségi média csatornái következnek a népszerűségi sorrendben. Ezt az első pillantásra logikus sorrendet azonban felülírhatják az életkorból adódó preferenciák – derült ki az otpotthon.hu és OTP Bank felméréséből. Azért is fontos, hogy az eladók és potenciális vevők minél könnyebben egymásra találjanak, mert drasztikusan emelkedik az eladásra kínált ingatlanok száma, és növekszik az értékesítési idő is.

Az ingatlanvásárlási tapasztalattal rendelkezők 54 százaléka ingatlanhirdetési weboldalakon, illetve apróhirdetési oldalakon (32 százalék) szokott lakást, házat keresni, de fontos szerepet játszik a személyes ismeretség (30 százalék) is. Az otpotthon.hu és az OTP Bank közös kutatásából kiderült az is, hogy ingatlanközvetítőhöz 17 százalékuk fordult, míg nyomtatott lapokban a válaszadók 9 százaléka kereste új otthonát. A felületek között még fontos szerepet kap a social media is, a magyarok 27 százaléka böngészi a közösségi médiát lakásvásárlás céljából.

A digitalizáció már hosszú évek óta begyűrűzött az ingatlanpiacra is, így nem meglepő, hogy legnagyobb arányban ingatlanhirdetési portálokon keressük új otthonunkat

– mondta Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője. Véleménye szerint ugyanakkor bőven van még növekedési potenciál az ingatlaneladásra és -vételre optimalizált portálokban, főleg a jelenlegi, ingatlanvásárlás szempontjából a korábbi évekhez képest kedvezőtlenebb helyzetben.

A vevők szempontjából most még inkább alapvető érdek, hogy a lehető legszélesebb választékkal találkozhassanak. Amellett, hogy a nagyobb ingatlanportálokon akár a százezres nagyságrendet is elérheti a hirdetések száma, a lakáskeresők saját igényeik szerint beállított szűrőkkel kereshetnek, tájékozódhatnak akár a finanszírozási lehetőségekről, igénybe vehető támogatásokról is.

Életkor szerint máshogy keresnek

A kutatás eredménye alapján életkor szerint eltérő stratégiákat alkalmazunk a keresésre.

Míg az ingatlanportálokat legnagyobb arányban (69 százalék) a 25 – 34 éves korosztály preferálja, addig a 18 – 24 éveseknél ez már megegyezik az átlaggal (54 százalék), az 55 – 69 éveseknél ez az arány csak 46 százalék.

„Az, hogy milyen felületeken keresünk, az eladók számára is értékes tájékozódási pont, hiszen az eladás esélyei úgy is növelhetők, ha minél több potenciális vevőhöz eljut a hirdetés.

Ez pedig fontos szempont kell hogy legyen, hiszen az értékesítési idők növekednek, amit jól mutat az otpotthon.hu-n elérhető hirdetések számának dinamikus emelkedése is. Az egy évvel ezelőtti 101 ezer hirdetéshez képest mára egy 175 ezres állományról beszélünk, és egyes hónapokban akár 10-20 ezres növekedés is megfigyelhető”

– mondta Lipták Zsuzsa.

