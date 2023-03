Elon Musk tavaly ősszel, többhónapnyi jogi csatározás után vásárolta fel 44 milliárd dolláért a Twittert.

Most az Insider számolt be arról, hogy a Platformer nevű portál szerkesztője, Zoë Schiffer szerint Elon Musknemrég egy, a Twitter alkalmazottainak küldött e-mailben is elismerte, hogy nehéz, radikális változásokkal és leépítésekkel teli időszakon vannak túl, és töredékére csökkent a vállalat értéke:

A milliárdos úgy becsülte, hogy a Twitter értéke ma már csak az eredeti vételár kevesebb mint fele, mintegy 20 milliárd dollár lehet.

Az Insider szerint Musk úgy fogalmazott, hogy ha a változtatásokat nem lépik meg, akkor a Twitter „körülbelül 4 hónapon belül” kifogyott volna a pénzből. Mostanra viszont stabilizálni tudták a vállalat anyagi helyzetét, és szerinte ezáltal a Twitter előtt „egy nehéz, de egyértelmű út áll”,

amelynek a végén akár 250 milliárd dollárra is nőhet a vállalat értéke.

Elon Musk arról is tájékoztatta az alkalmazottakat, hogy a fizetésük egy részét Twitter-részvényekben fogják kapni, amelyeket legkorábban 6 hónap elteltével adhatnak el.

A CNBC szerint a Twitternek most a korábbi 7500 alkalmazottal szemben már csak körülbelül 1300 munkavállalója van. A vállalat megszüntette a sajtóosztályát is, és most már a megkeresésekre is csak egy automata üzenettel válaszolnak, amelyet szerkesztőségünk is megkapott tőlük korábban (most az Insider is kereste őket a fentiek apropóján, de csak egy automata üzenetet kaptak válaszul).