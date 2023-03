Az utóbbi időszakot jellemző élelmiszerár-háborúban majd minden nap új csatatér nyílik: ezúttal az Aldi jelentette be, hogy a húsvéti időszak előtt kiemelkedő mértékben csökkentette az ünnepekhez kapcsolódó termékek árát, hogy ezzel is segítse és könnyebbé tegye a magyar családok felkészülését az ünnepre. Kiszámolták, hogy egy családi ünnepi asztal már 3500 forintból is összeállítható.