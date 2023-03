Beleszerettek a húsvétozó magyarok a Mátrába

Az erős évkezdet után, kifejezetten jól indul a tavasz is, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint ugyanis a március 26-ig lefoglalt belföldi vendégéjszakák száma 2022-höz képest 7 százalékkal nőtt az első hosszú hétvégére. Az előfoglalások országos megoszlása szerint Budapesten a külföldiek (72 százalék) lesznek többségben, míg vidéken a foglalások háromnegyede hazai vendégektől származik.

A legtöbb utazó a turisztikai térségek közül Balaton, Mátra-Bükk vagy Bük-Sárvár szálláshelyeit választotta a húsvéti pihenés helyszínéül.

„Az év eleje rendkívül kiemelkedő volt nemzetközi összevetésben is. Az Eurostat adatai alapján például januárban Magyarország az egyik legnagyobb forgalomnövekedést tudta felmutatni Európában az előző januárhoz képest. Ezt erősítik most a húsvéti adatok is.

A szálláshelyeken országszerte a tavalyinál is erőteljesebb forgalom várható, és ebben idén már a külföldi vendégekre is fokozott mértékben számíthat az ágazat

‒ fogalmazott az előfoglalások alapján Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója.

A külföldiek ide foglaltak

Az adatok szerint külpiacainkról a legtöbb foglalás, Izraelből, Németországból és Spanyolországból érkezett a fővárosba, míg a vidéki desztinációk szálláshelyeit főként cseh, szlovák és német vendégek fogják megtölteni, akik elsősorban a Balatonra, valamint a Bük-Sárvár és a Mátra-Bükk térségbe utaznak majd. A vidéki települések közül Hévíz, Bük és Sárvár számíthat a legtöbb külföldi vendégre – írja az MTÜ.

A magyarok kedvence

Emellett a magyar vendégek is a Balatonon, illetve a Mátra-Bükk térségben pihenik ki a tavaszi fáradtságot, de közülük sokan indulnak majd Budapestet és környékét felfedezni ebben az időszakban. Természetesen a fürdővárosok a legnépszerűbb úticélok a főváros után: Hajdúszoboszló, Zalakaros és Hévíz felé veszik legtöbben az irányt április 7-10 között.

Hotelben pihen a többség

A húsvéti foglalások 67 százaléka szállodákba, 20 százaléka magán- és egyéb szálláshelyekre, 5 százaléka panziókba, 4 százalék közösségi szálláshelyekre, 2 százaléka üdülőházakba és 2 százaléka kempingekbe szól. Az ünnepi hétvégén a két éjszakás foglalások a legjellemzőbbek, a legtöbb foglalás nagyszombatra, ezután pedig nagypéntekre érkezett.

(Borítókép: Komka Péter / MTI)