Csak a nők menthetik meg a budapesti tömegközlekedést

Korábban írtunk arról, hogy átlagosan bruttó 730 ezer forintot keresnek az autóbusz- és trolibuszvezetők, de a BKV-nál mégis nagy hiány van belőlük.

Most a Világgazdaság számolt be arról, hogy a cégnél alig vannak női járművezetők. A lap szerint a BKV statisztikájából az derült ki,

hogy a buszsofőrök mindössze 3 százaléka nő.

Mivel a cégnek körülbelül 2000 fős sofőrállománya van, ez nagyjából 60 nőt jelent. A vállalat többi szegmensét is beleszámolva összesen 11 százalékra tehető a női sofőrök aránya, vagyis a kötöttpályás eszközöknél valamivel többen vannak. Különösen igaz ez a villamosokra, ahol a 2018-as adatok szerint 40 százalék volt a nők aránya.

A Világgazdaság szerint a budapesti tömegközlekedésnél jelentkező buszsofőrhiányt már csak a nők oldhatják,

mert a szóba jöhető férfi munkavállalók egyszerűen elfogytak.

A nőknél viszont még óriási lehet a tartalék. „Mindegyik ágazatban szeretettel várjuk a hölgyek jelentkezését, hiszen remekül teljesítenek, és kiválóan megbirkóznak a volán mögött is a napi kihívásokkal” – mondta el Szedlmajer László, a BKV Zrt. autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen.

Hozzáfűzte azt is: az sem elképzelhetetlen, hogy külföldi munkavállalók között toboroznak, de célravezetőbb lenne a nők soraiból feltölteni a létszámot. A külföldi munkavállalóknak a tömegközlekedésben való, nagy létszámban történő alkalmazására Bécsben volt példa a közelmúltban: erről egy, a négynapos munkahétről szóló hírünkben írtunk említőlegesen (és arról is, hogy ott is arra törekszenek, hogy minél több nő dolgozzon a sofőrök közt).