Miközben a lakosság ellenséges az óriásprojektekkel szemben, addig a raktárak, gyárak és áruházak teteje tálcán kínálja a megoldást – összegezte cikkében a Bloomberg, amelynek írását a Világgazdaság szemlézte. Ugyanis egyre több amerikai vállalat fedezi fel az ingatlanjaiban rejlő legújabb lehetőséget:

a nagy alapterületű tetőket tele lehet rakni napelemekkel.

A lehetőséggel élő vállalatok közt van a logisztikai ingatlanok üzemeltetésével foglalkozó óriáscég, a Prologis is, melynek energetikai és fenntarthatósági vezetője, Susan Uthayakumar szerint a raktárak hatalmas, sima teteje kiváló lehetőséget biztosít a panelek telepítésére, és a napelemek telepítése a bérlők megnyerését is segíti.

Óriási lehetőség rejlik benne

A Bloomberg emlékeztet arra, a helyben megtermelt energia nagyobb kezdőberuházást igényel, mint egyszerűen egy napelemfarmtól vásárolni az áramot. Ám a napelemfarmok engedélyezése egyre nagyobb ellenállásba ütközik a lakosság részéről, hátráltatva a megújuló energia terjedését.

A raktárak, illetve a hipermarketek általában ipari környékeken találhatók, így az elektromosságveszteség is minimálisra csökkenthető.

Mark Jacobson, a Stanford professzora a témával kapcsolatosan elmondta: tetőkre szerelt napelemekre és erőmű méretű napelemes projektekre egyaránt szükség van a megújuló célok eléréséhez, hiszen csak Kalifornia áramfelhasználásának fedezéséhez több mint 3600 négyzetkilométer új napelemre lenne szükség, ha azt kizárólag napenergiával kellene megoldani.

Az Environment America nevű civil szervezet ugyancsak óriási lehetőséget lát mindebben. Idén az egyik legfőbb céljául tűzte ki, hogy rávegye a Walmartot, az összes áruházának tetejét fedje be napelemekkel. A Walmart kampányát vezető Johanna Neumann szerint ha befednék az összes áruházat napelemekkel, az óriási változást hozna, a költségeket is csökkentené, miközben az áruházlánc az elektromos autók tulajdonosait is könnyebben csábíthatná üzleteibe.

Ráadásul az óriáscég példája másokat is hasonló lépésekre késztethetne.

Noha a vállalatok is felismerték a tetők nyújtotta lehetőségeket, egyelőre ez még gyerekcipőben jár, hiszen a nap segítségével helyben termelt áram a vállalati felhasználás kevesebb mint 1 százalékát fedezi. Ezért nem meglepő, hogy jelenleg még a vállalatok által használt napenergia többségét nem ott helyben állítják elő.

Azonban a cégek nagyratörő tervekkel vágnak neki az áramtermelésnek, így a jelenleg 405 megawatt kapacitással rendelkező Prologis 2025-ig elérné az 1 gigawattot, majdnem két és félszeresére növelve ezzel a telepített kapacitását, amit később 10 gigawattra növelne.