Jelentősen drágult a gumicsere az utóbbi időben

Az utóbbi időben 15-30 százalékos áremelésről számoltak be a gumis szakemberek. Karácsonyi János, a Duna Autó Zrt. Volvo márkaszervizének vezetője szerint nem csak a gumicsere költsége, hanem az abroncsok ára is nőtt, ahogy a kényelmi szolgáltatásoké is.