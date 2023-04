Nagy horderejű lépésre készülhet a kormány, de két komoly feltétele van

Az Index több forrása is azt jelezte, elképzelhető, hogy hónapokon belül a kormány egy nagyobb horderejű és léptékű versenyképességi programot jelenthet be. Ha az infláció érdemben csökkenni kezd, és érkeznek az uniós források,

Ezt erősíti meg a gazdaságfejlesztési miniszter legutóbbi véleménycikkének utolsó mondatai is: „Az infláció elleni küzdelem közepette sem szabad elfelejtkeznünk további felzárkózásunk fenntarthatóságáról. Ezért új versenyképességi csomagra van szükségünk, ami konkrét, megvalósítandó lépéseket tartalmaz a következő két évre vonatkozólag.” Illetve a monetáris oldal is hangsúlyozta, ha a pénzügyi stabilitás és az inflációs kilátások javulnak, fokozatosan enyhülhet a szigorítás. Ráadásul a gazdasági döntéshozóktól nem idegen a magasnyomású gazdaságpolitika, sőt kifejezetten az ínyükre van. Így érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogy milyen lépés lehet a következő, amit a kabinet meglép.

Czeczeli Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének kutatója mindenekelőtt leszögezte: Magyarország felzárkózása folyamatos, a gazdaság az elmúlt időszak sokkhatásai ellenére is ellenálló volt. Ezt támasztja alá a vásárlóerő-paritáson számolt GDP, a magas beruházási ráta, de a két legjelentősebb versenyképességi indikátor is (a Global Competitiveness Index és az IMD World Competitiveness Ranking).

– fogalmazott az Indexnek, majd hozzátette, a negyedik ipari forradalom időszakában a fenntartható és versenyképes növekedés egyik fő mozgatója a digitalizáció. Ez szintén növelheti a termelékenységet, javítva a versenyképességet. A cégeknek készülniük kell a digitális átállásra, csak így lehetnek az országgal együtt versenyképesek, ehhez szükséges a jelenleginél jóval komolyabb kormányzati intézkedés.

A bérköltség jelenleg nagyon alacsony, csak Romániában és Bulgáriában kisebb. „A gazdasági felzárkózással és a fejlettség emelkedésével párhuzamosan ez az előny fokozatosan erodálódik. A külföldi befektetések szempontjából ez az alacsonyabb költségek miatt vonzó célponttá teszi az országot, ám ez semmiképp sem lehet egy hosszú távú stratégia. Arra kell törekedni, hogy elkerüljük a közepes jövedelmi csapdát, ne ragadjunk meg a fejlettség egy bizonyos szintjén” – összegezte Czeczeli Vivien.

Jelen pillanatban az aktuális külső hatások miatt a fő irányoknak az energiafüggés csökkentését, az energiahatékonysági és -termelési projekteket, az élelmiszer terén pedig az önellátás biztonságának növelését látom. Emellett általánosan, így most is, szükség van a magyar vállalatok hatékonyságának növelésére, az exporthányad emelésére. Ezek a viszonylag gyorsan megvalósítható lépések. Ugyanakkor hosszabb távon szükség lenne arra is, hogy a költségverseny helyett egyre inkább a termékek és a szolgáltatások minőségében versenyezzünk, itt a haszonkulcs is magasabb. Harmadik tényezőként kiemelném a vállalkozásbarát üzleti környezet fenntartását.