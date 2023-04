Megtudtuk, mi lesz az orosz kémbank magyarországi számlájával

Múlt héten szerdán az amerikai nagykövet, David Pressman bejelentette: az Egyesült Államok szankcionálja az orosz kémbanknak csúfolt Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank, IIB) vezetőit. Ezt követően a magyar kormány is reagált: kilép a bankból, amelynek résztulajdonosa volt. Ugyanakkor a Direkt36 hétfőn részletesebben foglalkozott az IIB magyar üzleti szálaival. A cikk egyik fontos megállapítása, hogy az OTP még 2022. március 22-én levélben közölte az IIB-vel: számláit megszüntetik. Így jött képbe az MKB Bank.

Mi lesz a Nemzetközi Beruházási Bank MKB-nál vezetett számlájával?

Bár az orosz tulajdonban is lévő Nemzetközi Beruházási Bank tavaly márciusban még nem volt szankcionálva, az OTP a számlamegszüntetéséről szóló döntését belső üzletszabályzatával indokolta. Ebben külön kitértek arra, mi a teendő nemzetközi szankciók esetén. Az Indexnek most bankpiaci szereplők úgy fogalmaztak: az OTP-nek ez a döntése egyértelműen arra vonatkozott, hogy biztosra játszott, érzékenyen reagált a pénzügyi szankciók sorozatára, tekintettel arra, hogy a mai napig kiszámíthatatlan, mikor és hogyan döntenek Brüsszelben.

Ezt erősíti meg, hogy az IIB éveken keresztül az OTP-nél vezette a számláját.

Mindenféle szivárogtatás nélkül látszik, hogy az IIB új banki partnere az MKB Bank lett – az utóbbi fúziója jelenleg is folyamatban van a Magyar Bankholdingba. Az IIB honlapján elérhető nyilvános információk szerint sikerült is számlát nyitnia az MKB-nál. Ugyanakkor ebben az is jól látszik, hogy 2022 júniusában milyen banki kapcsolatai voltak – információink szerint továbbra is vannak – az orosz banknak: román és osztrák pénzintézetek is szerepelnek számlavezetőként.

Az újabb szankciók A Magyarországon működő Nemzetközi Beruházási Bank három vezetője és maga az intézmény is felkerült múlt szerdán az amerikai szankciókkal sújtott személyek hivatalos listájára. Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Befektetési Bank elnöke, Laszlóczki Imre magyar alelnök és Georgij Potapov, az intézmény kormányzótanácsának elnökhelyettese mellett többek között más nyugati országok állampolgárait is szankcionálták.

A szankció múlt héten szerdán lett hivatalosan kihirdetve. Ezt követően nem kérdés, mi a sorsa az IIB számlájának, amelyet az MKB-nál vezetett. Az oknyomozó portál ennek ellenére azt állítja: „Az USA szankciós döntése ugyan semmilyen kötelezettséget nem ró az MKB-ra, de egy, a Direkt36 által megkérdezett banki szakember szerint a pénzintézetek általában szabadulni szeretnek a szankciók alatt álló ügyfelektől.”

Az Index által megkeresett, neve elhallgatását kérő banki szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy

az banktitok, jelenleg hogyan állnak a tárgyalások, így ezt az állítást sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet. Sőt általában leszögezhető: banktitkokat feszegetnek a cikkben, így érdemben lehetetlen erre reagálni.

A banktitok megsértése egyébként a Büntető törvénykönyv hatálya alá tartozik. 413. § (1): „Az a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles személy, aki bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő adatot jogtalan előnyszerzés végett vagy másnak vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Emellett fontos kiemelni: az MKB kénytelen a hatályos jogszabályok szerint eljárni, így be kell tartania a nemzetközi szankciókat. A számla megszüntetését az Indexnek sem tudták megerősíteni, ugyanakkor bankpiaci forrásaink egyértelműen úgy fogalmaztak:

miután a kormány eldöntötte, hogy megszünteti a részesedését, azonnal megkezdődtek a tárgyalások a számla megszüntetéséről.

Lapunknak a bank hivatalosan az alábbi választ küldte (ezt változtatás nélkül közzétesszük):

Az MKB Bank minden tekintetben a hatályos magyar, európai uniós és egyéb alkalmazandó jogi előírások szerint működik, és betartja a nemzetközi szankciókat és az előírt intézkedéseket, ideértve az orosz magánszemélyekkel és intézményekkel kapcsolatos korlátozó intézkedéseket. Az MKB folyamatosan figyeli a szankció alá vont személyek és intézmények névsorát, ez alapján a szankciós szabályok által előírt feltételek mentén haladéktalanul befagyasztja a szankció alá vont személyek által kezelt eszközeit. A Hitelintézeti törvény bank- és üzleti titokra vonatkozó szabályai értelmében semmilyen, ügyfelekre irányuló kérdést nem áll módunkban kommentálni.

(Borítókép: Róka László / MTI)