Magyar szakszervezet tiltakozik az ukrán gabona behozatalának tiltása ellen

A Gabonaszövetség egy közleményben ismertette álláspontját, melyben azt írták:

A Magyar Gabonaszövetség mint a gabona és olajos mag kereskedők és feldolgozók érdekképviselete nem támogatja és nem ért egyet semmilyen piackorlátozó intézkedéssel.

Hozzátették, hogy már a tavaly elrendelt és az idei év elején gabonaexport-korlátozásról is beigazolódott, hogy rossz hatással volt a piacra. „Az Ukrajnából érkező gabona és olajos mag importtilalmával sem értünk egyet, főleg egy olyan szezonban amikor például a kukorica import kitettségünk igen nagy. Ez az intézkedés komoly nehézségeket fog okozni a magyarországi takarmánygyártók, és ipari feldolgozók számára, aminek hatása lesz az állattartókra és fogyasztókra is” – írták.

Hangsúlyozták azt is, hogy „az itthon megtermett takarmánykukorica nem fedezi a hazai szükségletet és a kukoricatermés egy jelentős része alkalmatlan a humán és takarmánycélú feldolgozásra”. Hozzátették, hogy

a tavalyi, 2,8 millió tonnás kukoricatermés mellett, legalább 1,9 millió tonna kukorica importjára van szükségünk a betakarításig. Október 1-től április közepéig, Ukrajnából, 1,2 millió tonna kukorica érkezett hazánkba, így a kieső 700 ezer tonnát más importforrásokból kellene beszereznünk.

„Az ukrán import tiltásával elveszítjük a hozzánk legközelebb eső és ezért a számunkra leggazdaságosabban elérhető alapanyagforrást. Az ukrán áru kizárásával piaci zavar keletkezik, aminek a kárvallottjai végsősoron a magyar fogyasztók lesznek. Véleményünk szerint a piaci folyamatokba történő közvetlen beavatkozás helyett a piacra kell bízni az árualapok mozgásának szabályozását” – olvasható a közleményben, amelyet az Agrárszektor ismertetett.

„Felkészületlenség, csapkodás, ide-oda dilettantizmus”

Az Alfahírnek minderről részletesebben is nyilatkozott Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonaszövetség főtitkára is, aki azt mondta: „Tisztában vagyunk azzal, hogy most egyedül vagyunk ezzel az álláspontunkkal, de jelzem, mi nem a termelők érdekeit képviseljük, hanem az országban működő gabonafeldolgozók, a takarmánygyártók, ipari felhasználók, a malmok tulajdonosait és a kereskedők érdekeit képviseljük”.

Arra a felvetésre, hogy Ukrajna helyett máshonnan kéne behozni a kukoricát, Pótsa Zsófia azt mondta, egyelőre semmilyen más forrásból nem tudnak elég olcsón takarmánykukoricát beszerezni. „Természetesen akár Amerikából, vagy Brazíliából is lehetne importálni kukoricát, de jóval drágábban” – mondta.

Hozzátette azt is, hogy bár a sajtóhírek szerint az ukrán gabonát elavult mezőgazdasági technológiával termelik, az ipari és takarmányozási felhasználásra szánt ukrán gabonát

korábban bevizsgálták a szakemberek, és megfelelő volt mindenféle szempontból.

„Ma már senki nem venné a bátorságot, hogy olyan árut használjon fel az iparban, amely valamilyen okból kifolyólag nem lenne megfelelő. Erre az árura egyébként ugyanúgy szükség van például Olaszországban, Hollandiában, Németországban, Spanyolországban, mint nálunk, tehát nemcsak Magyarországra jött ukrán termék, hanem Európa több országába is, ahol várják az ukrán gabonát továbbra is” – tette hozzá Pótsa Zsófia.

A Gabonaszövetség főtitkára azt is hozzáfűzte, hogy a kormány intézkedése lehet, hogy jót tesz a hazai termelőknek, de az állattartók és az ipari felhasználók bizonyosan hátrányt szenvednek el a beavatkozás miatt. „Sajnos nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy a politika így belenyúl a piaci folyamatokba” – mondta, majd utalt arra, hogy a kormányzat egy szezonon belül, ugyanannak a terméknek először a kivitelét, majd utána hirtelen a behozatalát korlátozta le.

Felkészületlenség, csapkodás, ide-oda dilettantizmus

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Pótsa Zsófia.

Arra is kitért, hogy a tilalom óta a határokon állnak a leplombált kamionok. Azok a szállítmányokat már kifizették, a szerződéseket is megkötötték, és a megrendelők várnák az árut, de nem jutnak hozzá. Pótsa Zsófia szerint a kormányzati intézkedésnek kellett volna legyen egy átfutási ideje, tehát nem azonnali hatállyal kellett volna leállítani a kereskedelemet. „Lehet, hogy ez kevés embert, vállalkozást érint akik ebbe tönkre mehetnek, de nekünk ők a tagtársaink, ezért nagyon fontos számunkra a képviseletük – mondta.

Pótsa Zsófia végül azt is közölte, hogy az agrárminisztérium képviselőivel több egyeztetést is folytatnak, azaz a döntéshozók tisztában vannak a szakmai kifogásaikkal, de a kormányzat ettől függetlenül hozta meg a korlátozó intézkedéseket.