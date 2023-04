Csődöt jelentett egy népszerű lakberendezési áruházlánc

Csődöt jelentett az Egyesült Államok egyik meghatározó bútor- és lakberendezési áruházlánca, a Bed Bath & Beyond vasárnap. Közben az IKEA újabb áruházakat nyit az országban.

Az 1971-ben alapított nagyvállalkozás vasárnap kért csődvédelmet a székhelyének megfelelő New Jersey állam egy kerületi bíróságán. Közleményében jelezte, hogy ezzel párhuzamosan fokozatosan leépíti üzleti tevékenységét, és egyben vagy részletekben

vevőt keres mintegy 500 megmaradt áruházára. A csődkérelemben azt is jelezte, hogy várhatóan június 30-ig minden üzletét bezárja.

A Bed Bath & Beyond vezetősége már januárban jelezte, hogy a közeljövőben csődvédelmet kérhet, majd februárban azt közölte, hogy működőképességének megőrzéséhez 1 milliárd dollár plusztőkére van szüksége. Ehhez képest március végéig csak alig több mint 400 millió dollárt ajánlottak fel befektetők a kereskedőcég megmentése érdekében.

A tevékenység leépítése részeként az üzletlánc napokon belül leállítja egyik legnépszerűbb üzleti modelljét, a 20 százalékos kedvezménykuponok elfogadását, és egyéb marketingakcióit is lezárja, ugyanakkor már hétfőtől kedvezményesen kezdi árulni megmaradt készleteit.

Sorra zártak be az üzletek

A Bed Bath & Beyond évek óta küzd eladásainak csökkenésével, ami drámaivá vált a koronavírus-járvány idején, amikor is mintegy 200 áruházának bezárásáról volt kénytelen dönteni, és az elmúlt hónapokban további üzletekre is lakat került.

Eladásai 2020-ban 17 százalékkal, majd 2021-ben további 14 százalékkal estek vissza. Piaci elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy a vállalkozás számára az internetes kereskedőcégek felfutása jelentette a legnagyobb kihívást, amire nem tudott üzleti modelljének módosításával reagálni. Tavaly ősszel a vállalat pénzügyi igazgatója is öngyilkos lett.

A Bed Bath & Beyondot 1971-ben alapították, az egyik első üzletlánc volt, amely úgynevezett „lapra szerelt” bútorokat értékesített az Egyesült Államokban. 1985-ben még csak 17 üzletük volt New Yorkban és Kaliforniában, míg 2019-ben a céghez több mint 1500 üzlet tartozott, amelyek közül 1070 volt a saját nevét viselő áruház.

Több tízezer embernek adott munkát

Az MTI beszámolója szerint a cég a vasárnap benyújtott csődvédelem idején már csak mintegy 360 Bed Bath & Beyond és 120 csecsemőbútort értékesítő Buy Buy Baby áruházat üzemeltetett. Részvényeinek árfolyama 2014-ben érte el legmagasabb értékét, amikor több mint 80 dollárt is értek, miközben pénteken már csak 0,29 dollárért kereskedtek velük a New York-i értéktőzsdén.

A vállalkozás a 2022. februári adatok szerint 32 ezer embernek adott munkát az Egyesült Államokban, Puerto Ricóban, Mexikóban és Kanadában, de tavaly augusztusban már bejelentett egy 20 százalékos leépítést, idén pedig további 1300 embert küldött el, párhuzamosan üzleteinek bezárásával.

Közben az IKEA a héten bejelentette, hogy újabb áruházakat nyit az Egyesült Államokban egy többéves üzleti terv részeként.

A svéd gyártóhoz tartozó Ingka Group csütörtökön azt közölte, hogy a következő három évben 2,19 milliárd dollárt (mintegy 780 milliárd forintot) szán 8 nagyobb áruház és 9 további értékesítőhely megnyitására az Egyesült Államokban, ami a cég történetében rekordértékű egyszeri befektetés egy országot tekintve.

(Borítókép: Don & Melinda Crawford / UCG / Universal Images Group / Getty Images)