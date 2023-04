Bejelentést tett a magyar Lidl, rá se lehet ismerni majd a húskínálatra

A grillszezonra történő készülődés jegyében a Lidl Magyarország folyamatosan bővíti szezonális grillhúskínálatát, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél nagyobb arányban magyar beszállítóktól érkezzenek.

Így a szortiment döntő többsége hazai termék, amely nemcsak a kiváló minőségre jelent garanciát, de a magyar gazdaság szempontjából is előnyös – írták szerkesztőségünknek megküldött közleményükben.

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy az idei grillszezon során az eddigieknél jóval szélesebb, a tavalyihoz képest 70 százalékkal nagyobb szortimenttel várják a vásárlókat.

Több mint 50 különböző grillhússal és húskészítménnyel kedveskedünk vásárlóinknak, melyek között összesen 32 féle csirke-, sertés- és marhahús, valamint a halak is megtalálhatók lesznek. Mindezek mellett 19 húskészítmény is színesíti a kínálatot, így biztosan mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet – emelte ki.

Lesz miből válogatni

A grillkolbászok olyannyira kedveltek, hogy idén a kínálat több mint harmadát összesen 19 termékkel ezek teszik ki – olvasható a cég sajtóközleményében. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szárnyashúsok között megtalálhatók lesznek a különféle marinádozott csirke- és kacsamellfilék, csirkeszárnyak és -combok, de csirkecombsaslik, pulykagrillkolbász és csirkehamburger is színesíti a választékot.

A grillkolbászok mellett többek között

grillhurka,

sütőkolbász,

csevapcsicsa,

marinádozott sertéstarja és sertéskaraj,

magyaros ízesítésű császárszalonna és marhacomb is megtalálható lesz.

A különlegességre vágyók a Wagyu marhahamburger-húspogácsát is választhatják – sorolták. Kiderült az is, hogy újdonságként bekerültek a kínálatba a tenger gyümölcsei is, így a grill-lazacfilé, a füstölt lazacfilé, a garnélanyárs, a kardhalfilé és a hekkmedalion is.

(Borítókép: Jeff J Mitchell / Getty Images)