Gigantikus lyuk tátong egy bank mellkasán, amerikai dollárok ömlenek ki rajta

Az elmúlt hónapban a Silicon Valley Bank (SVB) és a Signature Bank összeomlása ráirányította a figyelmet a First Republicra és az amerikai bankrendszer gyengeségeire. A bankválság bizalmatlanságot ébresztett a betétesekben, akik milliárdos összegeket helyeztek át nagyobb és biztonságosabbnak vélt intézményekbe. A bedőlések után a First Republic Bank árfolyama közel kilencven százalékot esett, ezzel pedig közelebb került ahhoz, hogy az előbb említett két hitelintézet sorsára jusson.

Az intézmény még hétfőn ismertette a 2023-as első negyedévi pénzügyi eredményeit, ami ismét pánikra adott okot.

Mint kiderült, a bank 176,43 milliárd dolláros betétállománya 104,47 milliárdra esett vissza, miután az ügyfelek váratlanul kivették a betéteiket. Mindez azzal együtt történt meg, hogy a First Republic harmincmilliárd dolláros mentőövet kapott olyan amerikai bankóriásoktól, mint a Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase és Wells Fargo. A pénzügyi segítség azonban hamar elpárolgott:

A NAGY HITELINTÉZETEK TÁMOGATÁSA KEVÉSNEK BIZONYULT, UGYANIS A MENTŐÖV NYÚJTÁSÁT KÖVETŐEN TOVÁBB ZUHANT A BANK RÉSZVÉNYEINEK ÁRFOLYAMA.

Az elkövetkező negyedévben 20-25 százalékos elbocsátást tervez, miközben csökkenti a hitelállományokat, és növeli a biztosított betéteket – ismertette a Guardian.

Ha csődbe megy, másokat is magával húzhat

A First Republic Bank sorsa most a többi nagy amerikai bank kezében van. Ha ugyanis a 30 milliárdos korábbi mentőövön felül nem adnak további támogatást bajba jutott társuknak, akkor az jó eséllyel összeomlik. A CNBC értesülései szerint a First Republic most arra ösztönzi a nagy bankokat, hogy a piaci kamatok felett vásároljanak tőle kötvényeket, akár több milliárd dollárnyi veszteséget bevállalva – máskülönben el kell szenvedniük a Federal Deposit Insurance Corp. (a betétbiztosításokkal foglalkozó állami szervezet) hozzávetőlegesen 30 milliárd dolláros díjszabását, ha a bank csődbe jut.

A FIRST REPUBLIC TANÁCSADÓI BÍZNAK ABBAN, HOGY SIKERÜL MEGGYŐZNIÜK A NAGYBANKOKAT A KÖTVÉNYVÁSÁRLÁSRÓL.

Reménykednek, hogy a nagybankok a bankrendszer és saját érdekeik védelmében bevállalják a befektetéssel járó veszteségeket, és más befektetők is csatlakoznak hozzájuk. A CNBC forrásai szerint a tanácsadók már felmérték a First Republic új részvényeinek lehetséges vásárlóit arra az esetre, ha megvalósulna az előbb bemutatott forgatókönyv.

Harc a túlélésért

A First Republic Bankot évekig irigyelték a társai, mivel a San Franciscó-i bank a leggazdag amerikaiak körében nagyon népszerűvé vált, és ezzel sikeresen felpörgette a növekedését, illetve tehetséges munkavállalókat vonzott be. Azonban ez az üzleti modell okozta most a válságát is, amikor – a Silicon Valley Bankhez hasonlóan – náluk is a sok nagybetétes egyszerre vonta ki a pénzét.

A BANK BUKÁSÁNAK MAGVAIT AZ VETETTE EL, AMIKOR NAGYMÉRTÉKBEN FEKTETETT HOSSZÚ LEJÁRATÚ AMERIKAI ÁLLAMKÖTVÉNYEKBE, BELEÉRTVE A JELZÁLOGGAL FEDEZETT KÖTVÉNYEKET IS.

Úgy gondolták, hogy ezek olyan biztonságosak, mint az ingatlanbefektetések. A kötvények azonban fordított kapcsolatban állnak a kamatlábakkal: amikor az utóbbiak emelkednek, az előbbiek értéke csökken. Így amikor az amerikai jegybank (FED) az infláció elleni küzdelem jegyében gyors kamatemelésbe kezdett, a First Republic kötvényportfóliója jelentős értékvesztést szenvedett el. Korábban Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is beszélt erről, amikor a lapunknak adott interjúban bemutatta az amerikai bankválság részleteit, és hogy mit is jelent ez hazánk számára.

A médiajelentések szerint a múlt hónapban a Lazard és a JPMorgan Chase cégeket bízták meg a First Republic tanácsadásával. A tanácsadók tervének fő előnye, hogy lehetővé teszi a First Republic számára, hogy a víz alatt lévő kötvények egy részét eladja.

EGY ÁLLAMI CSŐDELJÁRÁSban AZ EGÉSZ PORTFÓLIÓT EGYSZERRE KELL LEÉRTÉKELNI, AMI A MORGAN STANLEY ELEMZŐINEK BECSLÉSE SZERINT 27 MILLIÁRD DOLLÁROS VESZTESÉGET JELENTENE.

Az egyik bonyodalom azonban az, hogy a tanácsadók túlságosan a kormányra támaszkodnak abban, hogy majd összehívja a nagy amerikai bankok vezetőit, akikkel megvizsgálhatják a lehetséges megoldásokat. A CNBC belsős forrásai azonban arról adtak számot, hogy ez az egyeztetés messze sem zökkenőmentes, és főleg a kormány részéről kifogásolható.

Nagy banki kétségek

A First Republic Bank mérlegével kapcsolatban több megoldás is szóba jött, mint például 50-100 milliárd dollárnyi adósság eladása, a mérleg méretének drasztikus csökkentése vagy a nagybank betéteinek saját tőkévé alakítása. Azonban a bankokhoz közel álló források szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a kormányzati csődeljárás, hasonlóan a Silicon Valley Bank és a Signature eseteihez.

A nagybankok vonakodnak attól, hogy támogassanak egy olyan tervet, amelyben veszteséget kellene elszenvedniük a kötvények túlfizetése miatt.

Emellett bizalmatlanságukat fejezték ki az állami közvetítésű ügyletekkel szemben, miután a 2008-as pénzügyi válság idején már megégették magukat bizonyos paktumokkal. A First Republic további független tevékenysége egyre kétségesebb, ahogy a bank körül sokasodnak a kérdőjelek.

Bezárni vagy nem zárni?

Az SVB és a Signature csődje után a tanácsadók a First Republic számára több forgatókönyvet is írtak, amit „nyitott bank” és „zárt bank” kategóriába soroltak. A nyitott bank lehetőségei magánpiaci megoldásokra utalnak, míg a zárt bank forgatókönyv a kormányzati csődeljárást jelenti.

Egy harmadik lehetőségként felmerült, hogy a bank tovább folytathatja tevékenységét a jelenlegi körülmények között. Ez valószínűleg még több értékcsökkenést von maga után a negyedéves veszteségek, a tehetséges munkatársak távozása és az állandó bizonytalanság miatt. Az elemzők azt sugallják, hogy az idő nem a First Republic pártfogója, és a halogatás csak tovább rontja a bank helyzetét.

(Borítókép: Sp encer Platt / Getty Images)