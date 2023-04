A Microsoft nem tudja lezárni az Activision Blizzard felvásárlását

A Microsoft felvásárlása akadályozza a versenyt a videójáték-iparban, főleg a felhőalapú játékok terén, ezért a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) blokkolja az üzletet. A vállalat tavaly januárban 68,7 milliárd dolláros üzletet kötött a világ egyik legnépszerűbb videójáték-kiadója, az Activision megvásárlásáról.

A CMA tavaly szeptemberben aztán vizsgálatot indított az ügyletről.

Idén februárban ideiglenesen megállapította: a fúzió révén a Microsoft még erősebbé válhat a felhőalapú játékok szektorában, aminek jelentős versenytorzító hatása van.

A felügyeleti szerv most azt közölte, hogy az ügylet tovább erősítené a piaci előnyt, amelynek keretében több népszerű játék – a Call of Duty, az Overwatch és a World of Warcraft is – a tulajdonába kerülne. A vállalatnak korábban már több ilyen jellegű terjeszkedése is volt azon túl, hogy birtokolja a vezető PC-s operációs rendszert (Windows), és az Xbox is a vállalat tulajdonában van.

Meglepő fordulat

A vizsgálat egyértelműen feltárta, hogy a Microsoft túl erős pozícióval rendelkezik a felhőalapú játékszolgáltatások terén. A CMA megállapítása szerint a Microsoft számára üzletileg előnyös lenne, ha az Activision játékait kizárólag a saját felhőalapú játékszolgáltatásában tenné elérhetővé.

ugyanakkor Már most is a felhőalapú játékszolgáltatások 60-70 százalékát adja.

A hatóság úgy véli, a Microsoft által megkötött szerződések nem fedték le a különböző felhőalapú játékszolgáltatási üzleti modelleket, és nem voltak nyitottak a szolgáltatók felé. A vállalat az akvizícióval egységesítené a játékok elérhetőségének feltételeit, így azokat nem a piaci verseny dinamizmusa és kreativitása határozná meg.

A Microsoft fellebbezett A DÖNTÉS ELLEN.



Javaslatuk szerint olyan követelményeket határozott meg, amelyek meghatározzák, hogy a cégnek tíz éven keresztül milyen játékokat milyen platformokon és milyen feltételekkel kell kínálnia. Az amerikai vállalat azért, hogy leszerelje a kritikusokat, felajánlotta riválisainak, hogy az üzlet után minden platformon játszható marad a Call of Duty, valamint az Activision Blizzard programjai.

A cég később a Nintendóval és az Nvidiával is is megállapodott, ennek értelmében tíz évig elérhetők lesznek a birtokában lévő videójátékok is a Nintendo konzoljain, valamint az Nvidia GeForce Now névre hallgató, felhőalapú játékszolgáltatásban.

A javaslatok ellenére a Sony még mindig kritikus. Márciusban még úgy tűnt, hogy a Microsoft sikerrel járt, ugyanis a brit trösztellenes hatóság közölte: az akvizíció nem korlátozza a videójáték-ipari versenyt – ezért annyira meglepő a mostani fejlemény.

A japán felügyeleti szerv néhány hete már rábólintott az ügyletre, míg az információk szerint az unió is zöld utat fog adni az üzletnek, május 22-én hozzák meg a végleges döntést.

(Borítókép: Belinda Jiao / Getty Images)