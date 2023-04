Hatalmas gyomrost kaptak Vlagyimir Putyinék egy kiszivárgott dokumentum szerint

A folyamat szükségessé tette a gázellátás gyorsított átirányítását és új piacok keresését, ami a gáz esetében nehezebb, mint a kőolaj esetében, mivel a szállítások a fő gázszállítási infrastruktúrához kötődnek – áll a jegyzőkönyvben.

Az ukrajnai háború kirobbanása után fokozatosan megszűntek az Oroszországból Európába irányuló nyersanyagszállítások. „Az Északi Áramlat 1 szabotázs miatt leállt, a Jamal–Európa vezetéken az orosz ellenszankciók miatt nem szállítanak, az Északi Áramlat 2 pedig soha nem indult el” – összegzett a hírportál.

A volt szovjet tagállamokon kívülre irányuló vezetékes gázszállítások az ukrán tranzitrendszeren keresztül, a Török Áramlaton és a Power of Siberia vezetéken keresztül valósulnak meg.

A Szibéria Erején keresztül történő szállítás 2022-ben 15,5 milliárd köbmétert tett ki; Oroszország idén 22 milliárd köbméterre tervezi növelni, de ez még mindig nem fogja ellensúlyozni az export erőteljes csökkenését a szankciók közepette – jegyezték meg a szakértők.

A következő években Oroszország mintegy 1,5 billió rubel adóbevételtől eshet el a zsugorodó export miatt – mondta Dmitrij Guszev, a Megbízható Partner Egyesület felügyelőbizottságának elnökhelyettese.

A szállítások növelésének fő kilátásai Kínához és Törökországhoz köthetők – a Power of Siberia 1 várhatóan 2025-ben éri el tervezési kapacitását (évi 38 milliárd köbméter), az új útvonalak (Power of Siberia 2 és Power of Siberia 3) létrehozása pedig lehetőséget ad arra, hogy a jövőben évi 100 milliárd köbmétert exportáljanak Kínába – jegyezte meg Valerij Andrianov, az orosz kormány alá tartozó Pénzügyi Egyetem docense.

Az export közelgő csökkenésének ellensúlyozására az államtanács a hazai gázfogyasztás növelését javasolta. A megfontolásra benyújtott intézkedések között szerepel a közlekedés földgázüzemű üzemanyagra való átállítása (2030-ra ez 8-10 milliárd köbméter gázfogyasztást biztosít), emellett a tervek szerint 2035-ig 94 kis cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) üzemet építenek.

Leáll az import a fontos gázvezetéken?

Lehetséges, hogy a Török Áramlaton idén teljesen leáll a gázimport. Korábban az Andrij Jermak, Ukrajna elnöki hivatalának vezetője és Michael McFaul, az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete által vezetett nemzetközi munkacsoport arra kérte az uniós tagállamokat, hogy tiltsanak meg minden vezetékes gázimportot Oroszországból, egy kivételt hagyva csak meg: az ukrán tranzitvonalat.

A kezdeményezés a Török Áramlat használatának megszüntetését helyezi előtérbe, illetve felszólítja Japánt és Dél-Koreát, hogy teljesen hagyjanak fel az orosz energiaforrásokkal, valamint az orosz cseppfolyósított földgáz importjával, amiről a Portfolio számolt be.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2023. április 27-én. Fotó: Artem Geodakyan / SPUTNIK / AFP)