Szili Katalin: Nem változtam az elmúlt harminc évben

Szili Katalin, aki korábban az Országgyűlés elnöke volt, interjút adott a Mandinernek, aminek az apropója az volt, hogy a politikus nemrég bejelentette, a KDNP-be igazol.

A korábbi házelnök rögtön az elején kifejti, hogy ezzel a lépéssel alaposan felkavarta az állóvizet, hozzátéve, hogy továbbra is a nemzetpolitika egy szelete a feladata.

Eddig is beárazott engem a baloldal: 2010 óta, mióta otthagytam az MSZP-t, csak azt hallottam, hogy fideszes, hogy orbánista vagyok. Azon az oldalon el sem tudják képzelni, hogy valaki a nemzetét szolgálja. Ezért nem is értem az ellenoldal felháborodását. Most egy olyan közösséghez csatlakoztam, mely ugyanazt az értékvilágot képviseli, amit én. Ugyanis én nem változtam az elmúlt harminc évben