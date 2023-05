Ilyen döbbenetes számokkal már rég lett valaki milliárdos

Ismét kihúzták a 18. héten is az Eurojackpot nyerőszámait, és úgy tűnik, valaki dörzsölheti is a tenyerét, ugyanis van egy telitalálatos szelvény.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a nyerőszámok az alábbiak voltak:

A számsorsolás

11

12

13

23

26

B számsorsolás

11

12

Telitalálatos szelvény egy darab volt, nyereménye 13 654 127 millió euró, amely átszámítva több mint ötmilliárd forintnak felel meg. Az 5+1-es találat szintén csak egy darab volt, az ő nyereménye 872 930 euró, átszámítva több mint 300 millió forint. Magyarországon egy 4+2 találatos szelvény gazdája örülhet, aki 1 179 115 forintot tehet zsebre.

Fortuna leszállt közénk

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, szombaton az ötös lottón és a jokeren is telitalálat volt. Az ötösön a két győztes összesen 4,6 milliárd forinttal lett gazdagabb, míg utóbbinál 99 millió forint talált gazdára. Vasárnap a hatos lottón volt egy szerencsés nyertes, aki 426,6 millió forintos nyereményt zsebelt be.

A pénteki Eurojackpot-sorsolás is sikeresen zárult egy játékosnak, Magyarországról ugyanis valaki 114,4 millió forintnak megfelelő összegnek örülhetett 5+1-es találatával.