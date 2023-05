A kisboltok eddig is nehezen tudtak lépést tartani a multikkal, a kötelező akciózással csak még nagyobb lesz a hátrányuk az árversenyben.

A kisebb települések üzlettulajdonosai attól tartanak, hogy a kötelező akciózással a még megmaradt kevés vásárlót is elszívják tőlük a multik – derült ki a Népszava cikkéből.

Mint megírtuk, a kormány áprilisban jelentette be, hogy július elsejétől kötelező lesz akciózniuk a nagy áruházláncoknak. A rendelettervezet szerinte ez azokra a kereskedőkre vonatkozik, amelyek 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. Ennek értelmében egy szabadon választott terméket a kötelező akciózást megelőző 30 napban általuk alkalmazott legalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal kell kedvezőbb áron értékesíteniük.

Egy barcsi kisbolt tulajdonosa a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a kötelező akciózás az utolsó szög a kisboltok koporsóiban. Mint mondta, ez ugyan őket nem érinti, mert messze vannak a félmillárdos forgalomtól, de szerinte ezzel az utolsó vevőket is elveszítik.

Elmondása szerint a vásárlók eddig is jellemzően csak a napi pékáru, felvágott, tej miatt mentek be hozzájuk, de ezentúl már ezeket is a multiknál fogják megvenni akciósan. „Én viszont nem tudok árat engedni, mert így sem tudom normálisan kigazdálkodni az árstopos termékek okozta veszteséget, az egekbe elszállt rezsit és a folyamatosan növekvő munkabéreket” – tette hozzá a tulajdonos.

Azt hittük, az árstopnál nagyobb csapás már nem jöhet, erre tessék

– ezt az egyik Barcs melletti falu boltjának eladója mondta a lapnak.

Egy belső-somogyi, Nagyatád és Nagybajom közötti település egyik boltjának tulajdonosa szerint azonban nekik nem okoz problémát a nagyok akciózási kötelezettsége, mivel a vásárlóknak időben és pénzben sem éri meg a diszkontokba menni, mivel Nagyatád oda-vissza 40, Kaposvár bő 60 kilométerre van.

„Eddig sem zavartak a diszkontok akciói, szerintem ezután sem fognak, sokkal nagyobb gond az elképesztő infláció: minden drasztikusan megdrágult, viszont az emberek ugyanannyit költenek, mint tavaly, vagyis kevesebb mindent vásárolnak. Inkább ezzel kellene valamit kezdeni, mert a forgalom nemhogy nőne, de még csökken is, ami azt jelenti, hogy a hasznunk drasztikusan csökkent” – tette hozzá a tulajdonos.