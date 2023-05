Az M1-es autópályáról is döntött a spórolásba kezdő kormány

A gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére és fejlesztésére megkötött koncessziós szerződést is felülvizsgálta a kormány, a legfontosabb átütemezés az M1-es autópályát érinti.

Mint azt lapunk megírta, az autópálya-koncessziós szerződés módosításával a kiadásokat szeretné csökkenti a kormány. Tavaly októberben Lázár János vette át az autópálya-koncesszió felügyeletét Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztertől egy kormányrendelet alapján.

A rendelkezés a már korábban megkötött szerződésekre is érvényes, amelyek kormányközeli magántőkealapok, illetve alvállalkozó cégek nyerték el a 35 évre szóló koncessziót.

Most azonban a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóközleménye szerint a koncessziókon is spórolni kényszerül a kormány. A spórolásra érvelésük szerint a háború és a szankciók miatt van szükség.

Csúszik a bővítés

Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője az RTL Híradónak nyilatkozva elárulta, hogy az M1-es sztráda kétszer háromsávossá történő bővítését nem idén, csak 2025-ben kezdik el.

Ők nem kapnak kevesebb pénzt, az állam viszont spórol, egyebek közt az építéshez kapcsolódó kisajátítások költségein – tette hozzá.

Rogán Antal kabinetminiszter tavaly májusban jelentette be, hogy a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre.

A győztes ajánlattevő a Themis Magántőkealap volt, amely a Konzum tőkealap, az Opus Bridge Magántőkealap, az Opus New Way Magántőkealap, a Cronus Magántőkealap, a Vesta Magántőkealap és Via Magántőkealap konzorciumát takarta.