Nyárra élesedik a kormány csodafegyvere, sokan várnak tőle fordulatot

Július 1-jén startol a kormány online árfigyelő adatbázisa, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal működtet majd. Az előző üzleti évet több mint 100 milliárd forint nettó árbevétellel záró kereskedőknek naponta kell majd feltölteniük több mint hatvanféle élelmiszer árát. A kisebb forgalommal rendelkező boltok önként csatlakozhatnak, amire a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség ösztönzi is a tagjait. A hatóság elnöke mellett a gazdaságfejlesztési miniszter is elmondta az Indexnek, mit vár az intézkedéstől.

Épül az online árfigyelő rendszer. Emlékezhetünk, szűk két hónappal ezelőtt, március 23-án jelentette be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), hogy a kormány támogatja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, Rigó Csaba Balázs versenypártolási és az inflációt csökkentő javaslatát, így nemzetközi példák alapján online árfigyelő adatbázist hoznak létre. A mielőbbi megvalósítás érdekében a GFM és a GVH közös munkacsoportot hozott létre, amelyhez áprilisban az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozott.

Az Index információi szerint rendkívül intenzív munka indult meg, volt rá példa, hogy a munkacsoport akár naponta tartott szakmai egyeztetéseket, ebbe bevonták

az agrártárcát,

a statisztikai hivatalt

és a kereskedőket tömörítő érdekszövetségeket is.

Ezt követően május 8-án szállt fel a füst, ekkor láttak napvilágot a rendszer részletei. Ekkor vált egyértelművé az is, hogy az árfigyelő rendszert a GVH működteti majd. Úgy tudjuk, ennek megfelelően a hatóság szakemberei gőzerővel dolgoznak az adatbázis létrehozásán.

Kiderült az is, hogy július 1-jén indulhat el az árfigyelő adatbázis, első körben kötelezően a legnagyobb, éves szinten 100 milliárd forint nettó árbevétel feletti hipermarketláncok csatlakoznak majd, és több mint 60 konkrét termék, alapvető fogyasztási cikk ára lesz nyomon követhető és összehasonlítható az online felületen. A kisebb boltok, üzletek önkéntesen csatlakozhatnak a rendszerhez.

Nagyoknak kötelező, kicsiknek jól jöhet

Jó irány az árfigyelő rendszer Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára szerint. Az Index érdeklődésére felidézte:

Tavaly, amikor elszabadultak a fogyasztói árak, rendkívül intenzív áremelés indult, egyúttal megszűnt a vásárlók referenciaár-tudatossága.

Vagyis eltűntek a viszonyítási pontok azoknál az alapvető élelmiszereknél is, amelyeket rutinszerűen vettünk le a polcról, és tettünk a kosarunkba az elmúlt 5-10 évben is. Ebben a turbulens környezetben egyszerűen nem tudtuk, 2022-ben hol is állt meg az áruk, mely kereskedelmi egységben milyen áron lehet ezeket megkapni.

A jellemzően kisebb, tehát a kötelező csatlakozást jelentő, nettó 100 milliárd forint éves árbevétel alatti kereskedőket tömörítő szakmai szövetség főtitkára kijelentette: ösztönzik a tagvállalatokat, hogy csatlakozzanak az online árfigyelő rendszerhez. Neubauer Katalinnak is tartoznak a látókörébe olyan magyar kereskedelmi vállalkozások, amelyek folyamatosan szolid árréspolitikával dolgoztak, annak érdekében, hogy mindig a lehető legkedvezőbb árat alakítsák ki. Ezt nem verték eddig nagy dobra, nem arról szólt a hirdetésük, hogy „nálunk minden olcsóbb”, ugyanakkor szépen lassan a vásárlók ezt megtapasztalták.

Ezért az ilyen üzletpolitikát folytató kereskedőknek tavaly jelentős vevőszám-növekedésük volt. Szeretnénk mi is arra ösztönözni a magyar kereskedőket, hogy aki rendelkezik megfelelő informatikai háttérrel, ezáltal képes lesz csatlakozni a rendszerhez, az igenis mutassa meg annak a 60-80 terméknek az árait, amelyeket kiválasztanak

– bocsátotta előre a kereskedelmi szövetség főtitkára. Ezáltal az is cél, hogy ne csak a nagy áruházláncok adatai szerepeljenek az adatbázisban.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az Index megkeresésére azt mondta: a kormánnyal és a szövetségeseikkel közösen azon dolgoznak, hogy letörjék az inflációt. Kijelentette, hogy

a tetőzés után immár harmadik hónapja mérséklődik ugyan az élelmiszer-drágulás üteme, azonban a csökkenés mértéke még korántsem elegendő. A mostaninál is intenzívebb versenyre van szükség és nagyobb árcsökkentésekre.

A versenyhivatal első embere arra kéri a szektor szereplőit, hogy legalább olyan intenzitással vigyék lefelé az árakat, mint ahogyan korábban emelték azokat. Ahogy fogalmazott: a magyar embereknek ne kelljen már külföldre menni vásárolni!

„Az online árfigyelő rendszer egy újabb lehetőség a versenyre, a fejlesztéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak” – mutatott rá a GVH-elnök, aki egyrészt köszönetet mondott a munkacsoportban tevékenykedő szakembereknek, másrészt szorgalmazta a termékek körének bővítését a vásárlók visszajelzései alapján, nem csupán az élelmiszerek vonatkozásában.

Eszköz és cél

A kormány azt várja a július 1-jén induló online árfigyelő rendszertől, hogy a lakosság, a vásárlók számára elérhetővé válik egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi számukra a fogyasztói árak átlátható összehasonlítását.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Index érdeklődésére megállapította:

Folyamatosan csökkentjük a szankciós inflációt, több intézkedést is bevezettünk már ennek érdekében. Június 1-től elindul a kötelező akciózás, így minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy 20 termékből álló akciós árú élelmiszerkosár az adott boltban, amit a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg. Július 1-től pedig elindul az online árfigyelő rendszer, amely több mint 60 termékkörre vonatkozóan napi szinten és üzletenként teszi elérhetővé mindenki számára a legkedvezőbb árakat.

A tárcavezető szerint a nemzetközi példák azt mutatják, hogy az online árfigyelő rendszer – ahogy a kötelező akciózás is – hozzájárul a kiskereskedelmi szektorban a piaci verseny fokozásához, összességében pedig elősegíti, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentsük az inflációt Magyarországon. „Ezért dolgozunk!” – húzta alá Nagy Márton.

Háztartási kosár, avagy a görög út

A nemzetközi példák valóban azt mutatják, hogy az árak összehasonlíthatósága, folyamatos monitorozása, illetve az előírt kötelező akciózás erősíti a piaci versenyt, ez pedig hozzájárul az infláció csökkentéséhez. Görögországban tavaly ősszel indult hasonló online árfigyelő rendszer „háztartási kosár” elnevezéssel, a görög kormány és a helyi versenyhatóság együttműködésében. Az eredményekről néhány hete a görög fejlesztési és beruházási miniszter azt mondta:

a kereskedők azért csökkentik a fogyasztói árakat, hogy versenyezni tudjanak az úgynevezett „háztartási kosár” elnevezésű rendszerben látható napi árakkal. Adonisz Georgiadisz úgy véli, az árak nemcsak stabilak, hanem csökkennek is.

Hasonló online árfigyelő rendszer működik Romániában is. Németországban pedig az üzemanyagok aktuális fogyasztói ára követhető nyomon a német versenyhatóság által működtetett online felületen.

(Borítókép: Francesca Volpi / Bloomberg / Getty Images)