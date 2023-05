Nem kell félteni az orosz elitet, a luxuscikkekhez ugyanúgy hozzáférnek

Az orosz elit meg se érzi a szankciók hatását – legalábbis a nemzetközi kereskedelmi elemzések szerint. A boltokban továbbra is megtalálhatók a Gucci, a Prada vagy épp a Burberry ruhái, ahogy elérhetők az új Land Roverek, Audik vagy BMW-k is.

Az orosz elit továbbra is hozzájut azokhoz a luxuscikkekhez, amelyeket a háború előtt is különösen kedvelt, ám a termékeknek gyakran jókora kerülőt kell tenniük, mielőtt céljukhoz érnének – vette észre a Világgazdaság a The New York Times hasábjain.

A nyugati szankciók jelentős károkat okoztak az orosz gazdaság számára, ugyanakkor láthatóan nem tették tönkre. Ez nagyban köszönhető a globális közvetítői hálózatnak, ami rendre kicselezi a brüsszeli büntetőintézkedéseket.

Jó példa erre, hogy a legújabb iPhone Moszkvában olcsóbb, mint az európai üzletekben.

Sőt, az orosz boltokban is megtalálhatók a Gucci, a Prada vagy épp a Burberry ruhái, ahogy elérhetők az új Land Roverek, Audik vagy BMW-k is – teszi hozzá az amerikai lap. Pedig számos olyan luxusmárka is a kivonulás mellett döntött, amelynek a termékeit nem érintik a szankciók. Ugyanakkor az egyik dubaji luxusautó-kereskedő kommunikációs igazgatója is rámutatott: a gazdagok mindig gazdagok maradnak, és őket a háború sem érinti.

Virágzik az alternatív gazdaság

Ennek megfelelően Dubajban virágzik a szankciókat kikerülő kereskedelmi útvonal. Jó néhány orosz magánember és autókereskedő fordul meg az országban. Nemritkán több száz autót is Oroszországba szállítanak egy-egy megbízás során. Egy orosz elemzőcég, az Autostat jelentése szerint a tavaly Oroszországban eladott 626 300 új autó mintegy 12 százalékát tehette ki a hasonló szürkeimport – a háború előtti években az újautó-eladások meghaladták a másfél milliót.

Miután több nyugati cég kivonult Oroszországból, a kormánya bátorította kezdte az engedély nélküli importot. A kereskedelmi minisztérium több tucat vállalat nevét tartalmazó listát tett közzé, amelyek termékeit a gyártó engedélye nélkül is lehet importálni.

A listán olyanok szerepelnek, mint az Apple, az Audi, a Volvo vagy a Yamaha.

Egy oroszországi becslés szerint a hasonló párhuzamos import másfél milliárd dollár értékű is lehetett tavaly, s az új kereskedelmi utak az oroszokkal baráti viszonyt ápoló államokon futnak keresztül. Az is egyre jobban láthatóan, hogy ezt a Kreml is támogatja.

Az új kereskedelmi minták a statisztikákban is láthatók, így míg az Európai Unió Oroszországba tartó autóexportja a 2021-es 5 milliárd euróról 1 milliárdra csökkent, addig a kazahsztáni export közel négyszeresére, 700 millió fölé nőtt. Az Emírségekbe tartó kivitel 40 százalékot nőtt, elérve a 2,4 milliárd eurót, míg Örményországba több mint ötszörös értékben érkeztek európai gépkocsik tavaly, összesen 712 millióért. Ennek ellenére a nyugati autógyártók vezetői általában arról beszélnek, hogy nem tapasztaltak semmi szokatlant.