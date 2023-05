Takáts Előd: Ma szegényebbek vagyunk, mint a háború előtti napon

Takáts Előd, közgazdász, a Corvinus Egyetem rektora a napi.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a koronavírus-világjárvány előtt a központi bankok éveken keresztül próbálták növelni az infláció mértékét, mert az kényelmetlenül alacsony volt, de a pandémia után, amikor az elindult felfelé, a megugró inflációt a szakemberek átmenetinek vélték.

Elmondása szerint arra ugyanis számítani lehetett, hogy amikor újraindították a gazdaságot, egy olyan környezetben, amikor a kereslet és a kínálat nem egyenletesen épül vissza, megjelenik az infláció.

Mára egyértelművé vált – és ebben a konferencián is konszenzus volt –, hogy az az infláció, amit most látunk nem időszakos, hanem beleégett a világgazdaságba. Ennek közgazdasági oka van: túl sok volt a monetáris és fiskális stimulus a pandémia során, és lehet, hogy már előtte is. A globális infláció ezeknek a múltbeli közpolitikai döntéseknek a következménye