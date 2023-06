Hatalmas pofont kaptak a nyugdíjpénztárak, több mint tíz éve nem történt ilyen

Március végén 1 millió 84 ezer önkéntes nyugdíjpénztári tag volt, ami közel 20 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az egyik lehetséges oka ennek a jelentős csökkenésnek, hogy a korábbi siralmas hozamokra nézve az idei első negyedévben sokan léptek ki a pénztárakból, közel 6600-an, ami a legmagasabb szám az elmúlt tíz évben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint.

A befolyt tagdíjak növekedési üteme messze elmaradt az inflációtól, amely az elmúlt évben átlagosan 14,5 százalékos volt.

A befizetések összege sem érte el a kifizetések szintjét, amely az első negyedévben közel 42,7 milliárd forintra rúgott. Ennek ellenére az önkéntes nyugdíjpénztárak portfóliói növekedtek, köszönhetően a kedvező hozamoknak. 2023 márciusában 1636 milliárd forint állt rendelkezésre a fedezeti tartalékokban, ami meghaladta a tavalyi év végi összeget.

A magyarok 41 százalékának semmilyen megtakarítása nincs a váratlan élethelyzetek kivédésére

– mutattuk be korábban a Groupama Biztosító felmérését, amelyből kiderült, hogy az életet megnehezítő infláció miatt most nem tudnak félretenni idős korukra a magyarok.

A magánnyugdíjpénztárak is szűkülnek

A magánnyugdíjpénztárak taglétszáma is folyamatosan csökken, jelenleg alig éri el az 52 ezret. Ez a Bank 360 megállapítása szerint többnyire annak tudható be, hogy a 2011-ben nagyrészt államosított intézmények még aktív tagjai közül egyre többen mennek nyugdíjba. Ezt tükrözi az is, hogy a társadalombiztosításba visszautalt összegek minden negyedévben 1 milliárd forint körül mozognak, ami arra utal, hogy ezek a visszautalások általában akkor történnek, amikor egy tag nyugdíjba megy.

Az aktív tagok viszont továbbra is kitartóan fizetik a tagdíjaikat, ami elengedhetetlen a pénztárak fennmaradásához.

Az első negyedévben 442 millió forint érkezett az intézményekhez, amiből 182 millió forintot írtak jóvá tagdíjként. Összesen 230 millió forint működési bevételre tettek szert a magánnyugdíjpénztárak az első három hónapban, és 61 millió forintos nyereséggel zárták a negyedévet.



A hozamok is kedvezően alakultak, a befektetéseken 5,6 milliárd forintnyi nyereség keletkezett, ezzel több mint a negyedét ledolgozták a tavalyi veszteségeiknek. Az egy pénztártagra jutó átlagos portfólió nagysága ismét megközelítette az 5 millió forintot – mutatott rá a pénzügyi portál.

