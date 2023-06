Az adat az új sütőolaj: tudni fogják, mit eszik idén nyáron

Elodázták a digitális átállást az utóbbi években a vendéglátóipar cégei, pedig számukra is rengeteg előnnyel kecsegtethet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba a forgalmi adatok továbbítása. A júliustól már a vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók számára is bevezetésre kerülő NTAK adatszolgáltatási kötelezettség mostanra szinte kézzelfogható kihívássá vált, különösen a kisebb vállalkozások számára, ezért a szakaszos bevezetést javasolja a Magyar Turisztikai Ügynökség, akiket a részletekről kérdeztünk.

Az adatok valós idejű, digitalizált áramlása minden érintett számára előnyös lehet. Nemcsak a vállalkozásoknak nyújt többletinformációt a versenyképességük fejlesztéséhez, de a döntéshozók számára is világossá teszi, mely területek érdemelnek támogatást, vagy szorulnak további fejlesztésre.

Sűrű, forró napok állnak a vendéglátósok előtt A Napi.hu korábban megírta, hogy elsősorban a büfések, lángososok, halsütők és a kisebb vállalkozók aggódnak. Tartanak attól, hogy nem képesek megfelelni az új adatbejelentési követelményeknek a naponta végzett munka mellett. Néhányan nem bíznak abban, hogy csatlakozni tudnak az új rendszerhez. Mások attól félnek, hogy a strandon végeláthatatlan sorokat kiszolgálva nem lesz idejük azonnal beütni az értékesített ételeket és italokat az adattovábbító eszközbe. Ez torlódást okozhat a forgalomban.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) már márciusban lépéseket tett, hogy támogassa a vendéglátó üzleteket és a turisztikai attrakciókat a digitális átállásban és csatlakozásukban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK). Egy önkéntes adatszolgáltatói időszakot indítottak, hogy teszteljék a rendszert, és kérték az iparági szereplőket, hogy osszák meg tapasztalataikat. Az ebből származó visszajelzések alapján javaslatokat tettek a kormánynak.

Az NTAK bővítést kimondó Turizmus törvény eredetileg 2022. július 1-jét határozta meg az új szektoroknak a belépés időpontjaként. A koronavírus-járvány miatt bekövetkező leállások, majd az MTÜ javaslatai és az iparági szereplők érveinek figyelembevétele miatt azonban kétszer is elhalasztották a kötelezettség kezdetét. Az első halasztást követően 2023. január 1-jét, majd 2023. július 1-jét jelölték meg, mint kezdődátumot.

Az orosz-ukrán konfliktus okozta globális energiaválság azonban újabb kihívás elé állította a magyar turizmust.

Annak érdekében, hogy megőrizhessék a szektor törékeny versenyképességét, úgy láttuk, hogy célravezetőbb szakaszosan megkezdeni a bővítést, és a sort azokkal indítani, akik számára üzletviteli szempontból nem jelent valódi újdonságot a szoftverhasználat, hiszen ez az adatszolgáltatás lényege

– fogalmazott az Indexnek Suhajda-Molnár Anikó. A turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettes elárulta, hogy ez a megközelítés már 2019-ben bizonyított, amikor a szálláshely-szolgáltatók csatlakoztak az NTAK-hoz, és az akkori pozitív tapasztalatok hozzájárultak a mostani döntés kialakításához. Hangsúlyozta, hogy a vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók számára továbbra is kötelező az NTAK-regisztráció.

Első körben a 100 millió nettó árbevétel felettiekkel bővülne a rendszer

Az MTÜ a kormány elé azt a javaslatot terjesztette be, hogy csak a 100 millió forint nettó árbevétel feletti szolgáltatók legyenek az első szakaszban érintettek. Esetükben is vendéglátó üzletenként vagy attrakciónként kell a nettó bevételt számolni, de annak is csak a vendéglátásból vagy az attrakcióhoz kapcsolódó jegyértékesítésből származó részét.

Az eddig rendelkezésünkre álló adatok alapján ez éppen a legprofesszionálisabban működő vendéglátó üzleteket és attrakciókat jelenti, ahol az értékesítés nagyságrendje miatt már most is számos, ügyvitelt segítő szoftvert használnak

– jegyezte meg Suhajda-Molnár Anikó, aki szerint az NTAK-adatszolgáltatás befektetés a teljes turisztikai ágazat jövőjébe.

Számos előnnyel kecsegtet az új rendszer

A turisztikai szervezet vezérigazgató-helyettese szerint csak akkor lehetünk sikeresek az európai versenytársakkal szemben, ha megőrizzük és növeljük a digitális adatokon alapuló tervezési és stratégiai előnyünket.

A turisták és főleg a minőségi élményeket kereső utazók hazánkba csábításához manapság rengeteg adatra van szükség

– hangsúlyozta, az adatszolgáltatási rendszert a sikeres marketingtevékenység kulcsának nevezve. Ezt arra alapozza, hogy az így beérkező adatokkal célzottabb marketingkampányokat tudnak kidolgozni.

Elmondta, hogy az adatok alapján nemcsak országra, de régióra, településre, életkorra, családi helyzetre, sőt akár aktivitástípusra is fókuszálhatnak az értékesítési ajánlatok. „A kampányok eredményeként tovább nő a belföldi forgalom, és külföldről is több vendég érkezik hazánkba. Ám ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a teljes hazai turizmusról, az ágazat egészének működéséről, folyamatairól, fejlesztési lehetőségeiről, a szálláshely-szolgáltatóké mellett a vendéglátás és a turisztikai attrakciók forgalmi és statisztikai adataira is szükség van” – sorolta. Mindemellett az NTAK egyik fontos céljának nevezte a hazai turisztikai ágazat fehérítését, a tisztességesen adózók védelmét is.

Rálátás az ágazat teljesítményére

A turizmus mintegy 1500 milliárd forintot termel éves szinten, ennek a bevételnek körülbelül kétharmada a vendéglátás szektorból érkezik. A mintegy 2 millió SZÉP-kártyára a munkáltatók által feltöltött összegek 65 százalékát is a vendéglátás szektorban költik el a felhasználók – tudtuk meg a szakértőtől.

Az NTAK-ba napi szinten érkező adatok birtokában bármilyen időszakra, területre, üzlettípusra készíthetők statisztikák, elemzések

– mondta lapunknak Suhajda-Molnár Anikó. Azt várja, hogy a most kialakított mérőszámok nemcsak a NAV számára jelentenek majd további hatékony gazdaságfehérítő eszközt, hanem az önkormányzatok, a szolgáltatók, a szakmai szervezetek, a teljes iparág számra, sőt, a gazdaságpolitikai elemzésekhez is soha nem látott mennyiségű, mélységű és minőségű információt nyújtanak majd.

Kikopik a rendszerből a kockás füzet

Az egyes NTAK-alkategóriák (például leves, főétel, saláta, desszert, bor, sör stb.) alapján láthatóvá és követhetővé válnak a vendéglátásban a fogyasztói szokások és trendek. Ez a tudás nemcsak az egyes üzletek számára lesz nagyon fontos, hanem beépíthető lesz később akár a képzésbe, az oktatási anyagok korszerűsítésébe is – állítja a szakértő.

Ismertette, hogy az adatok bekérése nem öncélú az állam részéről, hiszen az egyik elsődleges cél, hogy az adatot beküldőknek ezek visszamutatásra kerüljenek, pontosan úgy, ahogyan a szálláshelyek esetében is.

A magánszálláshelyek esetében is azt láttuk, hogy az elmúlt évek során, amióta ezek a szálláshelyek is elkezdtek szoftvert használni, kikopott a rendszerből a kockás füzet

– világított rá Suhajda-Molnár Anikó. Tőle megtudtuk, hogy ma már a szálláshelyek szoftverekben vezetik és kezelik a foglalásaikat, amelyek adatai így beérkeznek az NTAK-ba, a szolgáltató pedig látja ezeket az adatokat és felhasználja az árazásához, a munkaerőtervezéshez, a reklámozáshoz. Az NTAK adatainak tudatos és okos használata versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatók számára is – tette hozzá.

Így működik a rendszer a legnagyobb szolgáltatóknál: Egy 4 fős társaság beül egy étterembe. A pincér felveszi a rendelést egy mobiltelefonon vagy tableten, beküldi a rendszerbe, a konyha elkészíti, a vendégek elfogyasztják, kifizetik. A vendég ebből az egészből semmi változást nem érzékel július 1-je után. Viszont az étterem adatai bekerülnek az anonim statisztikai adatvagyonba, amely alapján az MTÜ-nek már lehetősége lesz arra, hogy megvizsgálja például egy adott területen a napok közötti szezonalitást. És ha az látható, hogy például a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben szeptemberben az első hétvégék adják a legkisebb forgalmat, akkor indítható például forgalomélénkítő kampány. Egy ilyen marketingaktivitást pedig azért indít az MTÜ, hogy a szolgáltatók több bevételt termelhessenek. Azonban egy ilyen kampányhoz pontos adatok kellenek, ezért van kiemelt szükség arra, hogy a szoftverekből automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, az értékesítés után rögtön beérkezzenek az adatok. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy ez a folyamat automatikusan zajlik, így a szolgáltatók számára nem okoz többletmunkát és a vendég sem érzékel semmit az adatszolgáltatásból – mutatta be a rendszer működését a vezérigazgató-helyettes.

A sajtóban sokszor hibásan mutatják be a rendszert

Az ágazati szakértő rámutatott, hogy sok tévhit terjed a rendszer használatával kapcsolatban, a sajtóban is hibásan jelennek meg információk. Az egyik ilyen téves megállapítás, hogy a szoftvert használó felszolgálónak vagy a pultosnak kell kézzel, percenként adatot szolgáltatni. Ezzel szemben az adatküldést minden szoftver a háttérben, automatikusan, emberi beavatkozás nélkül végzi el.

Júliustól már élesedik a kötelező adatszolgáltatás, a javaslat szerint először a 100 millió nettó árbevétel feletti cégek számára. Erről Suhajda-Molnár Anikó elmondta, hogy többségében olyan szolgáltatókról van szó, akik ma is használnak úgynevezett vendéglátó vagy jegykezelő szoftvereket az értékesítéshez. Számukra az NTAK adatszolgáltatás nem jelent változást a napi üzletmenetben, hiszen ennek annyi a lényege, hogy szoftveren keresztül történik az értékesítés adminisztrációja.

15 perc alatt megvan a regisztráció

Az NTAK regisztrációt törvény írja elő, ez nem szabadon választott – hangsúlyozza az MTÜ vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, hogy eddig több, mint 22 ezer vendéglátó üzlet és turisztikai attrakció sikeresen teljesítette ezt a feladatot, számuk pedig napról napra nő. Szerinte a regisztrációt nem érdemes a szankciók oldaláról megközelíteni, annak ellenére, hogy a területileg illetékes önkormányzatok és a NAV is hozzáfér az NTAK adataihoz.

Sokkal érdemesebb inkább onnan nézni, hogy aki regisztrál, és adatot küld az NTAK-ba – és lehet önkéntesen is, nem csak annak, akinek kötelező –, akkor számukra mindaz az adatkör és információ elérhető lesz, amiket az imént részleteztem

– világított rá, megjegyezve, hogy aki látja az adatokat, lényeges előnyre tesz szert azokkal szemben, akik nem. Mindehhez csak egy 15 perces regisztráció, valamint egy ügymenetet is segítő szoftver kell.

Az MTÜ számos eszközzel segíti a szolgáltatókat ebben. Fordulhatnak telefonon és e-mailen keresztül is az éjjel-nappali ügyfélszolgálatukhoz a hét bármely napján, vagy személyes tanácsadásért a helyileg illetékes Tourinform irodák munkatársaihoz. Ezentúl minden fontos információt, például a regisztrációt lépésről-lépésre leíró segédletet, sőt a gyakran ismételt kérdéseket is elérhetővé tették az info.ntak.hu oldalon.

(Borítókép: Kovács Anikó / MTI)