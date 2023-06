Hatalmas változások, ez vár ránk mától a boltokban

Kormányrendelet kötelezi a 2021-ben legalább egymilliárd forintot meghaladó árbevételt elért élelmiszer-kiskereskedelmi üzleteket arra, hogy 2023. június 1-je és szeptember 30-a között húsz termékcsoportban, heti szinten 10 százalékos engedményt nyújtó akciót vezessenek be.

Kötelező akción túli kedvezmények

Az Index körképéből kiderült, hogy az érintett áruházláncok a szabályozásnak megfelelően készültek fel és vezették be az intézkedést, az első hét tapasztalatai alapján mindez zökkenőmentesen zajlott. A vásárlók tudomásul vették a változásokat, és mivel a legtöbb hálózat a kötelező bolti akciózás részeként az elvártnál nagyobb kedvezményt kínál egyes termékkategóriákban, kifejezetten jól is fogadták az intézkedést, s az arra adott piaci válaszokat.

A rendelet meghatározza az akcióköteles termékkategóriákat, amelyek a következők:

baromfihús; sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek; hal, halkonzerv; húskészítmények; tej, tejföl és helyettesítői; joghurt és egyéb savanyított készítmények; egyéb tejtermék; sajt; vaj, margarin és készítményei; egyéb zsiradékok (növényi és állati); kenyér; péksütemények; száraztészta, rizs, egyéb cereáliák; liszt, cukor, tartósított lisztesáru; friss zöldség; friss gyümölcs; gyümölcs-, zöldséglé; készételek, fűszerek, ételízesítők; kávé, tea; valamint ásványvizek és üdítőitalok.

Az intézkedés hatálya alá tartozó üzletláncok körében tehát a mostantól szeptember végéig tartó négy hónapos időszakban a fent említett húsz termékcsoportban kell heti szinten 10 százalékos engedményt adni. A SPAR Magyarországnál az Index érdeklődésére közölték:

KOMPLEX AKCIÓS STRATÉGIÁJUK KERETEIN BELÜL ENNÉL EZÚTTAL IS TÖBBET KÍNÁLNAK: SZÁMOS ÁRUCIKK ESETÉBEN 10–36 SZÁZALÉKOS ÁRKEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANAK.

Az áruházlánc a szupermarketekben összességében több mint 1200, a hipermarketekben pedig több mint 1100 akciós ajánlattal várja vásárlóit csütörtöktől. Rákérdeztünk arra is, hogy ezek közül melyek azok a termékek, amelyek a jogszabályban előírt kötelező akcióban részt vesznek.

Válaszukban közölték, az ide sorolható töltött ostya (kakaós/citromos, vödrös) 36 százalékos kedvezménnyel, császárzsemle (teljes kiőrlésű), illetve savas-mentes ásványvíz (1,5 liter) egyaránt 27 százalékkal olcsóbban. Továbbá a debreceni páros kolbász 24, a margarinok 21, a félzsíros túró 20 százalékos akcióval érhető el, akárcsak a sertészsír (500 g). Emellett 13-13 százalékkal szállították le a saját márkás vidéki cipó (500 g) és a „B” rizs (1 kg) árát, az UHT-tej és a trappista sajt mini (600 g) 10 százalékkal kerül kevesebbe.

Reszkess, infláció!

A CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila az Indexnek elmondta: a nagyobb alapterületű üzletet, üzleteket működtető franchise-partnereik jelentős részére vonatkozik a kötelező akciózásban való részvétel kötelezettsége. Kifejtette, hogy

a vásárlók egyértelműen keresik az említett árucikkeket, melyeknél jelentős mértékű forgalmi többletet érzékelünk. Ennek mértéke bizonyos termékeknél az 50 százalékos emelkedést is eléri.

Az említett áruknál jellemzően jelentősen meghaladja a kedvezmény mértéke az előírt minimális 10 százalékot. Fodor Attila hozzátette, a kötelező akciózáson túlmenően számos további árkedvezményes termék szerepel az üzleteik kínálatában, mindez igaz azokra az egységeikre is, amelyeknél egyébként nincs kötelezettség a kötelező akció megszervezésére.

A kötelező akciókra tájékoztatása szerint a Lidl Magyarország a jogszabályban előírt módon felkészült, annak bevezetése zökkenőmentesen zajlott. A vállalat a rendeletben előírt 10 százalékos árcsökkentés helyett azonban többet ad vásárlóinak, a kedvezmények mértéke akár az 50 százalékot is elérheti. A német diszkontlánc hazai leányvállalatánál kiemelték: a hetente megújuló akciók mellett idén januártól komoly árcsökkentési programot indítottak, több mint 500 termék ára mérséklődött, így ma már egyes termékek akár 40 százalékkal is olcsóbban megvásárolhatók. Mindez annak köszönhető, hogy a vállalat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó, valamint azon is túlmutató árelőnyét továbbadja vásárlóinak.

Egész pályás letámadás

Arról számolt be a Tesco is, hogy a kötelező akciók bevezetése zökkenőmentes volt áruházaikban az elmúlt héten. Hangsúlyozták lapunknak, hogy június 1-től a kötelezőnél is többel segítik a családokat, kiegészítették a vásárlóknak nyújtott kedvezményrendszerüket a rendeletben előírt akciós árucikkekkel. „A mintegy 600 árgaranciás, hetente pedig hozzávetőlegesen 20 bombaáras, valamint körülbelül 1000 Clubcard-áras termékkínálatunkon túl május elején további több mint 2000 árucikkre vezettünk be a korábbiaknál átlagosan 9,4 százalékkal alacsonyabb árakat. Ezek keretében már eddig is jelentős, az azóta kötelezővé tett, minimum 10 százaléknál rendszerint jóval nagyobb kedvezményeket nyújtottunk minden termékkörben” – idézték fel. A június 1-től érvényes akciók között pedig 50 százalék kedvezménnyel értékesített vaj, 48, illetve 45 százalékkal olcsóbb tejföl, valamint friss zöldség is található.

A kötelező bolti akciózás bevezetése óta nem érkezett negatív visszajelzés a megkérdezett Penny üzletekben. A diszkontláncnál elmondták, az érintett termékek folyamatosan elérhetők, mivel már jóval a rendelet hatálybalépése előtt egyeztettek a beszállítópartnereikkel, átmeneti készlethiány sem keletkezett.

Maguk a vásárlók „visszajelzése” elsősorban a forgalmon látszik, illetve nem csak a kormányzati cikkekén, hanem a teljes hálózati forgalmon.

A rendelet által megjelölt kategóriákba kiválasztották a megfelelő termékeket, ezeket az akciós újságban kiemelt helyen jelenítették meg, hogy könnyen felismerhetők legyenek. Továbbá az üzletekben több helyen is tájékoztató anyagokat tettek ki, az érintett termékeket árkiemelővel jelölték meg az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében, valamint a kötelező kormányzati kommunikációs anyagokat is kihelyezték az ajtókra.

Kifizetődő a hűség

Nyomatékosították a Pennynél: június 1-jétől a 20 termékkategória 1-1 terméke akár 30 százalékos kedvezménnyel érhető el a polcaikon, emellett havonta csaknem 1000 kedvezményes árucikket kínálnak vásárlóik számára. A hálózat saját hűségkártyájával további 150 akciós ajánlathoz férhetnek hozzá a programban résztvevők, amelyek a vállalat mind a 229 magyarországi üzletében elérhetőek. Hétfőtől két ütemben összesen 80 tejtermék árát csökkentették tartósan.

Sajtóválaszában az Aldi kifejtette: az áruházlánc június elejétől a jogszabályi előírásnak megfelelően, illetve azon túl nem 20, hanem 22 termékkategóriában hirdet akciót. Ezeket az ország minden Aldi üzletében egységesen vezették be, a kedvezmények mértéke pedig elérheti az 50 százalékot is. Az áruháznyitások és újranyitások alkalmából az árengedmény egyes termékeknél akár 60 százalékos is, a nyitások utáni első három napon valamennyi helyben sütött péktermék 20 százalékos kedvezménnyel kapható. A diszkontlánc azt tapasztalja, hogy szinte minden üzletében nő a vásárlók száma, különösen az idősebb korosztály, a nyugdíjas fogyasztók aránya emelkedett.

Elkészültek a megszabott határidőre

Tájékoztatása szerint minden előírási kötelezettségnek eleget tett áruházaiban az Auchan is.

A felkészülés ugyan időt vett igénybe, de a megadott határidőre a kötelező akciók az előírt megjelöléssel kikerültek az üzleteinkbe. Fennakadás sehol sem volt, áruhiányra sem kell számítani

− közölték, ugyanakkor érezhető változást egyelőre nem tapasztaltak a kötelező akciók iránt. A céljuk a továbbiakban is az, hogy a saját, átfogó, minden héten 3000 terméket érintő árstratégiájukban változatos ajánlatokkal feleljenek meg a vásárlói elvárásoknak. A kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40 százalékot is. Itt lehet szó különböző akciókról, gratis ajánlatról, a törzsvásárlóknak szóló bizalomkártya-akciókról és egyéb ajánlatokról. Emellett arról számoltak be, hogy folyamatosan figyelik 25 ezer termék piaci árát, és igyekeznek a legkedvezőbbekhez igazítani az Auchan árait is. Ezzel együtt az árképzést döntően a beszerzési ár határozza meg, amelynek az utóbbi időben tapasztalható, kedvezőbb alakulása rendszerint azonnal érvényesül a fogyasztói árakban, így a vásárlóknak is kevesebbet kell fizetniük.

(Borítókép: Németh Kata / Index)