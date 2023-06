Az Agrárminisztérium szerint az élelmiszeriparban is a biztonság az első

Az egészség védelme, az élelmiszerbiztonság, a tisztességes élelmiszer-kereskedelem régóta központi kérdés – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a tárca élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, a Codex Analitikai és Mintavételi Szakbizottság (CCMAS) 42. ülésén.

Az MTI beszámolója szerint Nobilis Márton kifejtette: a FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) és a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által 1963-ban létrehozott bizottság azért alakult, hogy az élelmiszerek minőségére, kritikus összetevőire és szennyezőinek elfogadható maximális koncentrációjára nemzetközi szabványokat és útmutatókat dolgozzon ki.

A cél, hogy elősegítsék a fogyasztók egészségének védelmét és a tisztességes élelmiszerkereskedelmet biztosító gyakorlatot. A CCMAS különböző bizottságaiban végzett munka világszerte az élelmiszerbiztonság egyik legfontosabb garanciájává vált, a fogyasztók joggal bízhatnak abban, hogy a Codex standardjainak megfelelő élelmiszerek biztonságosak és jó minőségűek – tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a magyar kormány az élelmiszerek minőségét az ellátásbiztonság részének tekinti, és prioritásként kezeli, ezért is született meg külföldi mintára a Magyar Élelmiszerkönyv, melyben több Codex-szabvány is helyet kapott.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország kiemelt figyelmet fordít a mintavételi eljárások és a megbízható vizsgálati módszerek helyes alkalmazására, valamint a stabil élelmiszerbiztonság érdekében folyamatos a laboratóriumi rendszerek fejlesztése is – olvasható a közleményben.