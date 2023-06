Pezsgő jégkockákon? On the rocks? Micsoda szentségtörés, hihetnénk, és valaha az is volt, de néhány éve a francia Riviéráról, Saint-Tropez-ból kiindulva elkezdett hódítani az új divat – amely ezen a nyáron megérkezett hazánkba is.

Made in Saint-Tropez

Amikor már azt hittük, mindent tudunk a pezsgőről és arról, hogy s mint kell szakszerűen bánni a szeszes italok táplálékláncának tetején helyet foglaló buborékos „csúcsragadozóval”, a franciák – igen, éppen a franciák! – előálltak egy korábban istenkáromlásnak számító újítással. Nem is olyan régen még sikítófrászt kaptak a felkent szakértők – az elitről nem is beszélve –, ha felmerült, hogy esetleg jégágyon szervírozzák egy előkelő társaságban a minőségi pezsgőt.

Jéggel hűteni, mi több, ha elolvad, hígítani az italok királyát?!

Aztán néhány évvel ezelőtt a francia Riviérán szép lassan kezdett elharapózni az az új módi, ami igencsak passzolt napjaink gyors tempójú életéhez, illetve a kikapcsolódás igényéhez a mindennapok taposómalmából: a pezsgőkészítők piacra dobták vadonatúj terméküket, amelynek természetesen szigorúan titokban tartották a receptúráját, és amely a keresztségben a La Piscine, azaz úszómedence nevet kapta. Ez egy népszerű tálalási mód Franciaország ezen szegletében, és arra utal, hogy az emberek elkezdtek jeget tenni a pezsgőspoharukba, hogy hűvösen tartsák az italukat a medence partján. A pezsgőházak pedig gyorsan reagáltak erre a fogyasztói igényre. Ennek nyomán egyre több országban jelentek és jelennek meg olyan termékek, amelyek kifejezetten jégágyon, on the rocks szervírozva fedik fel teljes valójukat.

És láss csodát, még a felkent szakértők is ráfanyalodtak, mit ráfanyalodtak, rávetették magukat a forró nyári estéken hűsítőként fogyasztható minőségi nedűre. A La Piscine pedig szép lassan – illetve nem is olyan lassan – a Riviéra, Saint-Tropez csillogó világából elterjedt egész Európában, és idén nyáron berobbant a magyar piacra is.

Játékos és finoman muskotályos

No de milyen is ez a pezsgő, amit házasítani lehet a jéggel, aminek kettős a funkciója: először is hűt, másodszor pedig hígít. Elsődleges szempont volt, hogy az ICE a jégre töltés után teljesedjen ki, megőrizve gyöngyöző, üde, gyümölcsös mivoltát. Játékos és finoman muskotályos, de nem parfümös ízei rövid érlelés során a felhalmozott buborékokkal együtt kerülnek a palackba. A lassan olvadó jég pedig idővel kihozza a pezsgő frissen csillogó, szikrázó bukéját.

Mindezt már Csomay András, a budafoki Törley Pezsgőpincészet marketingvezetője magyarázza, hozzátéve, hogy cégük nemrégiben rukkolt ki az ICE fantázianevű termékkel.

„Az Ice-szal időben is kiterjesztjük a pezsgőfogyasztást, többé már nemcsak szilveszterkor vagy különleges alkalmakkor, esküvőkön, bálokon koccintunk a nemes nedűvel, hanem a munka után, megfáradva, elnyúlva a díványon is ihatunk jégre töltött pezsgőt, értelemszerűen nyáron, de az év minden szakában. És ilyenkor elfeledkezhetünk a világ összes gondjáról, bajáról. Ezzel a frissítővel szeretnénk megmutatni, hogy egy pezsgő is lehet trendi, könnyed, laza.”

A patinás magyar pezsgőgyártó kikísérletezte a saját speciális cuvée-jét. Kiderült, hogy száraz pezsgőt alkalmazni nem jó ötlet – a champagne-i ICE-ok sem szárazak –, mert a jéggel párosítva szükség van a magasabb dozázsra. Ezért a félszáraz pezsgő az igazi jégágyon szervírozva. Az is lényeges, hogy nem palackos, hanem tartályos erjesztésű az ICE. A frissesség, a gyümölcsösség, a könnyen fogyaszthatóság volt az elsődleges szempont.

Csak a pohár szárát!

Ha már itt tartunk, a jeges pezsgőt ne a karcsú, felfelé enyhén szélesedő klasszikus pezsgőspohárból igyuk, hanem a nagyobb öblű, befelé görbülő peremű vörösboros pohárból. És ne fogjuk meg a pohár testét, hanem csak a szárát, különben gyorsan elolvad a jég, és az nem jó, akkor mintha fröccs keletkezne a pezsgőből, az pedig nem célunk.

Az arány is fontos: három jégkockához mintegy másfél deciliter pezsgőt töltsünk az öblös pohárba. Még véletlenül se használjunk jégkását vagy apróra tört jeget, mert az pillanatok alatt elolvad, anélkül, hogy kihozná a pezsgő csodás bukéját!

Végül az is fontos, hogy miután kitöltöttük az első adagot, zárjuk le a palackot speciális pezsgőzárral (még véletlenül sem boros parafadugóval!), tartsuk hidegen – akár jégágyon egy jégvödörben –, és a következő adagot újból három friss jégkockára töltsük rá.