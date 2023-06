A 4iG portfóliójának összevásárlása, Magyarország tekintetében befejeződött − jelentette ki a 4iG Nyrt. elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Jászai Gellért hozzátette: nemzetközi terveik még vannak, de a struktúrát, a működési és irányítási modellt, amelyben a leghatékonyabban tud majd a vállalat tovább építkezni, már kialakították, a konkrét belső átalakítások szeptemberben kezdődnek. Mint mondta, most a legfőbb cél az, hogy a struktúra részben csoporton belüli átszervezésével olyan tranzakciók, olyan nemzetközi befektetőbevonások jöhetnek különböző területeken, amelyből extra értéket lehet teremteni, amivel a csoport adósságállománya csökkenne, így a cég további felértékelések elé néz a hitelminősítők felől. Ennek a folyamatnak a része, hogy a cég részvényeseinek osztalékot is fizethessenek.

A 4iG jelenleg négy országban van jelen: Magyarországon kívül a távközlésben piacvezető Albániában és Montenegróban is. Jászai Gellért hozzátette: az űrtávközlés területén, a Spacecomba (egy globális műhold-üzemeltető társaság – a szerk.) történt befektetés után már Izraelben is megjelentek. Ez azért fontos, mert így a távközlésben már le tudják fedni a szolgáltatások teljes skáláját, az adatátvitel teljes láncolatát: a földi infrastruktúrától az űrinfrastruktúráig.



Jászai Gellért szerint az űripar a távközléshez nagyon szorosan kapcsolódó iparág, legalábbis a szolgáltatások tekintetében.

– mondta a 4iG elnöke. Jászai Gellért elismerte: az űrinfrastruktúra használata csak közvetett módon nyújt magánembereknek szolgáltatást; a kommunikációs műholdaknak a legnagyobb ügyfelei a kormányok. Mint fogalmazott:

A magyar kormánynak évek óta nem véletlenül egy fontos stratégiai célkitűzése, hogy legyen magyar kereskedelmi műhold, ami kormányzati és vállalati célokat is szolgálhatna.

Hozzátette: a cégcsoportban 25,1 százalékos tulajdonos a Rheinmetall, amely másfél évvel ezelőtt azzal a céllal szállt be a 4iG-ba, hogy a közös digitális képességeket fejlesszék együtt elsősorban a védelemipar területén.

A Rheinmetall csoport egy védelmi, ipari és járműipari technológiai konszern. Fegyvereket is gyárt, lőszereket is gyárt, de amiben nagyon erős klasszikusan a Rheinmetall, az a harcjárműgyártás. Ezen a téren jött létre az első közös nagy beruházás a magyar kormánnyal, Zalaegerszegen a Lynxek kapcsán, de már évek óta rengeteg pénzt ruháznak be a digitalizációba és a technológiai fejlesztésekbe. Ennek a folyamatnak a részese lehet a 4iG stratégiai partnerként. Létrehoztunk egy vegyesvállalatot több mint fél évvel ezelőtt, ez már működik, nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi színtéren is. Az R4 Kft.-t arra hoztuk létre, hogy a Rheinmetall IT-üzemeltetését globálisan három-négy év alatt át tudjuk venni. Ez 52 országban jelent IT-szolgáltatási tevékenységet