Ennyi a fájdalomdíj, ha késik a repülőgépe

Az uniós jogszabályok szerint már a két órát meghaladó járatkésés esetén is jogosultak vagyunk kártérítésre a légitársaságoktól, ám ezt kiverni belőlük sokszor komoly sikerdíjért dolgozó irodáknak könnyű csak. A prémium utasbiztosítások a kártérítésen felül térítenek, ráadásul olyan esetben is, amit az EU-s jog kizár, például sztrájk esetén.

Bár az infláció belemar a pénztárcákba, a várakozások szerint többéves csúcsra juthatnak idén nyáron az üdülések, s ezzel párhuzamosan az utasbiztosítások is. Ahogy azt az Európai Utazási Biztosítónál (EUB) az Indexnek elmondták, már az előfoglalási szezon alapján is látható volt, hogy az idei nyár biztosan a 2022-es év felett lesz, hiszen talán soha ennyi utat nem foglaltak még le nyárra, mint az idei első negyedévben. Ezért a társaságnál a tavalyi évhez képest 15 százalék körüli növekedést prognosztizáltak a szezon előtt. A Groupama Biztosítónál úgy számolnak, hogy

az idei nyári szezonban bizonyosan meghaladják majd az eddig kimagasló, 2019-es utasbiztosításidíj-bevételüket.

A Genertelnél 40 százalékos bővülésre számítanak a díjbevételt illetően, annak köszönhetően, hogy idén már 9 országba utazhatnak kedvezményes díjszabás mellett az ügyfelek, s így a biztosító díjai versenyképesebbek lettek az összehasonlításkor. Márpedig az utasbiztosítások piacát egyre inkább az összehasonlító portálokon történő szerződéskötés hajtja – mint azt a piacvezető online alkuszcégnél, a Netrisknél elmondták, idén a kedvező díjak és magasabb szolgáltatási színvonal miatt ugrásszerűen megnőtt azok száma, akik online kötnek utasbiztosítást, a társaságnál épp ezért úgy vélik, hogy a nyári hónapokban havi 50 ezer szerződést kötnek majd az ügyfelek náluk.

A prémium utasbiztosítások keresettek

Bácskai Rita, az Allianz Hungária utasbiztosítási vezető termékmenedzsere szerint az utasbiztosítások tekintetében egyértelműen tudatosabbak lettek az ügyfelek, a biztosítások megkötésénél már nem feltétlenül az ár a döntő tényező, a kereslet fókuszába a legmagasabb védelmet nyújtó biztosítási csomagok kerültek.

Erre a nyári csúcsszezon előtt bizony szükség is lehet. Sokan emlékeznek arra, hogy tavaly nyáron, az idegenforgalom Covid utáni berobbanását követően sorra történtek a járattörlések, amelyek nemcsak a diszkont, hanem a hagyományos üzleti modellel dolgozó társaságokat is érintették. Az ok az volt, hogy a repülőterek üzemeltetői a koronavírus-járvány alatti leállások miatt a földi kiszolgálószemélyzet elbocsátására kényszerültek, s bizony a sorokat nem tudták kellőképp feltölteni az utazási igény berobbanására. De a légitársaságoknál is hiányoztak szakemberek. Akiket pedig a régiek pótlására vettek fel, még nem voltak elég felkészültek az ügyfelek fogadására. Ennek eredménye rengeteg járattörlés, tetemes járatkésés lett.

Az idei szezonban egyelőre elkerültük a komolyabb leállásokat, bár a nyár még csak a következő hetekben robban be. De voltak azért gondok – május 25-én például több mint 150 járatát volt kénytelen törölni a British Airways egy informatikai hiba miatt.

Uniós jog a kártérítésre

Ha a járattörlés vagy jelentős késés az Európai Unió valamelyik repterén következik be, vagy amennyiben a célállomás valamelyik EU-s reptér, és az unióban (illetve Norvégiában, Izlandon vagy Svájcban) bejegyzett légitársasággal repülünk, az EU vonatkozó rendelete szerint kártérítési igénnyel léphetünk fel.

Járattörlés vagy a beszállás megtagadása esetén (ez utóbbi akkor fordul elő, ha a gépet túlbookolják, azaz több utasnak van jegye ugyanarra a járatra, mint ahány férőhely van) a légitársaságnak fel kell ajánlania azt, hogy

más útvonalon (esetleg más légitársasággal) juttatja el az utast az eredeti úti céljára, vagy

visszatéríti a jegy árát, és – ha épp átszállásos úton veszünk részt – díjmentesen megszervezi a kiindulási reptérre történő visszaszállítást.

Öt órát meghaladó járatkésés esetén is kérheti az ügyfél a jegyár visszatérítését, ám innentől már az ő dolga, hogy a továbbutazását megszervezze.

Az EU a jelentős késés esetén is kártérítési lehetőséget biztosít az utasoknak. Kártérítésre vagyunk jogosultak

legfeljebb 1500 km-es távolság esetén az eredeti időponttól számított két órán túli járatindulás esetén,

1500 és 3000 kilométeres repülőút esetén háromórás reptéri várakozás után,

az ennél hosszabb repülési távú járatoknál négy órát meghaladó késés esetén.

A kártérítés mértéke a maximum 1500 kilométeres utak esetében 250 euró, az 1500–3000 kilométeres hatótávolságban 400, a 3000 kilométert meghaladó repülés esetén 600 euró.

Ezt ugyanakkor nem kapjuk meg, ha a járattörlés vis maiornak számító okból (pl. rossz időjárás vagy épp sztrájk) miatt történik, illetve ha a törlésről legalább két héttel az indulás előtt tájékoztatnak. (Ez sajnos bevett gyakorlat a fapados cégeknél, így abban, hogy utazunk, csak az indulás előtti két hétben lehetünk biztosak, hiába vettük meg jó előre a jegyet.) Mentesül a kártérítési kötelezettség alól a légitársaság, ha más, helyettesítő útvonalat ajánl fel, amelynek az indulási és érkezési ideje nem tér el jelentősen az eredeti menetrendtől – ez utóbbi vitatása esetén a kártérítés mértéke 50 százalékos lehet.

A reptéri fogyasztást is visszakérhetjük

A járatkésés miatti kártérítésen felül a légitársaságnak a késés minden harmadik órájában étkezési kupont vagy frissítőket, ételt kell biztosítania a veszteglő utasának, illetve adott esetben az elszállásolásáról is gondoskodnia kell. Ha ezt a légitársaság helyszínen lévő képviselője nem teljesíti, háromóránként utasonként maximum 15 euró értékű, számlával igazolt fogyasztásra szintén jár a kártérítés, amelyet utólag, a panasszal párhuzamosan kell benyújtani. Amennyiben a járatkésés miatt egyéb költségek merülnek fel, azokat is számlával kell dokumentálni. Ugyanakkor ezen az alapon kifizethető szállásdíj, taxiköltség, de még az alternatívaként választott légitársasági jegy is. Ha viszont átfoglaláskor nem a legkorábbi járatindulási időpontot, hanem egy későbbi időpontot választunk, akkor a légitársaság nem köteles további segítséget (étkezés, szállás stb.) nyújtani részünkre.

A járat túlfoglalása esetén az utasok önként lemondhatnak a saját helyükről. Ekkor a jegyük másik járatra való átfoglalása vagy a jegyár visszatérítése mellett egyéb kedvezményt is kaphatnak. Ez a legtöbb esetben készpénz, ám kaphat az utas ezenfelül ingyenes utat, magasabb osztályon való elhelyezést (business class jegyet) vagy épp hotelszolgáltatást. Ha önkéntes jelentkezéssel nem oldható meg a túlfoglalásos helyzet, akkor a járattörléshez hasonló jogok és kártérítés illeti meg azt az utast, akit kizárnak az utazásból (megtagadják a beszállását).

A kártérítés 20-40 százalékáért segítenek

A kártérítési igényt az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével lehet a légitársaságunknál igényelni legkésőbb az utazás dátumát követő két éven belül. Az igény érvényesítéséhez szükség van a repülőjegyre (e-ticketre) és/vagy a beszállókártyára. Bár a légitársaságoknak a jogszabály írja elő, hogy az utas jogairól járattörlés/késés esetén írásos tájékoztatót kell adniuk, ezt gyakran szabotálják. Ma már Magyarországon is sok társaság foglalkozik azzal, hogy a kártérítési igényeket összegyűjtve képviselik a pórul járt ügyfelet a kártalanítási eljárásban.

A legtöbb, a légicégektől az ügyfelek kártérítését kijáró cégnél a képviseletért nem jár külön díjazás, az irodák a megkapott kártérítés összegének 20-30 százalékát kitevő sikerdíjért dolgoznak.

Fontos tudni, hogy sok esetben ehhez még áfa adódik, így a teljes követelésnek akár 38 százaléka is az ügyünkben eljáró jogi képviselőé lehet. Ráadásul a gyakorlat szerint ezek a jogi irodák és más szolgáltatók csak a bombabiztos követeléseket vállalják el, ahol igen magas a valószínűsége annak, hogy a szolgáltató végül fizet. Az ilyen megbízás előnye, hogy az érintett irodák sokkal hatékonyabban tudnak fellépni a légitársaságokkal szemben, mint az egyén, akivel szemben minden időhúzást megpróbálnak a légitársaságok – jellemzően a fapadosok –, hátránya viszont, hogy valóban borsos árat kérnek a közreműködésért.

A biztosítás külön fizet

Ugyanakkor van mód arra, hogy a fenti kártérítés már csak „extraként” érkezzen meg az ügyfelek számlájára. Az emelt szintű utasbiztosítási szerződések ugyanis külön fedezetet biztosítanak járatkésésre és -törlésre is – ráadásul nemcsak a repülő-, hanem a vonat-, busz-, de még a hajójáratkésésekre is fizetnek a társaságok. A biztosítóknál ugyanakkor a légi járat késésekor általában legalább 6 órás várakozás után nyílik meg a térítés lehetősége, de van, ahol 12 órát meg kell haladnia a késésnek, hogy a biztosító szolgáltasson.

A kártérítés összege akár 100 ezer forintig is terjedhet. fontos tudni, hogy bizonyos időköz eltelte után újabb összegre jogosult az utazó.

Ez a térítés jellemzően a várakozás miatti sürgősségi vásárlások – pl. élelmiszer, tisztálkodószerek, ruhanemű – költségeinek megtérítésére szolgál. A (csatlakozó) légijárat-csúszásból vagy éppen a reptérre tartva elszenvedett baleset miatti lekésés esetén ugyanakkor már van biztosító, ahol 250 ezer forintos összeget is kaphatunk. A szolgáltatások között találunk olyan biztosítót is, amely a túlfoglalás miatti hoppon maradásért is kártérítést fizet.

A kártérítési igényhez általában itt is csatolni kell az utazási dokumentumokat, ám például az Allianznál a menetrend szerinti légi járat késése vagy törlése esetén, illetve ha a gép az eredetitől eltérő reptéren száll le, automatikusan, kárbejelentés nélkül jár a kártérítés összege az ügyfélnek. A szolgáltatás blokkláncokon futó okosszerződéseken alapul, amelyek képesek automatikusan értesülni a légi járat késéséről, törléséről vagy útvonalának módosításáról. Ehhez csak előzetesen meg kell adni a járatszámot és a járat indulási időpontját.

Vis maior esetén is jár a pénz a biztosítótól

A fenti biztosítás, ahogy arra a K&H Biztosítónál és az Európai Utazási Biztosítónál felhívták a figyelmet, a légitársaságok által fizetett kárösszegtől független kifizetés. Ráadásul a fedezet itt az olyan, a hagyományos eljárásban vis maior miatt nem térülő járatkésésekre és -törlésekre is fizet, mint a sztrájkok vagy a légiközlekedést megbénító olyan események, mint pl. egy vulkánkitörés. Az Indexnek nyilatkozó egyik biztosító sem élt még azzal a lehetőséggel, hogy az ügyfelének az utasbiztosítás járatkésésre vonatkozó fedezete alapján kifizetett kártérítési összeget visszakövetelje (regresszálja) a késésért okolható légitársaságtól.

Azt, hogy a probléma valós, mindennél jobban bizonyítja, hogy

a K&H Biztosító kimutatásai szerint a járatkéséshez kapcsolódó kárkifizetéseik 2022-ben a koronavírus-járványt megelőző 2019-es évhez mérten tavaly a duplájára nőttek.

Az EUB-nál ezzel kapcsolatban annak a véleményüknek adtak hangot, hogy miután már hallani arról, hogy az idei nyári szezonban is sztrájkhullámok lehetnek a reptereken, így várhatóan ez a nyári szezon sem lesz kedvezőbb ilyen szempontból.

