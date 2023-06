Júliustól már a vendéglátóüzletek és turisztikai attrakciók számára is bevezetésre kerülő NTAK adatszolgáltatási kötelezettség mostanra szinte kézzelfogható kihívássá vált, ezért a szakaszos bevezetést javasolta a Magyar Turisztikai Ügynökség. Amit most úgy tűnik, hogy a kormány meg is fogadott.