Újra ellepte az országot az ukrán csempészcigaretta

Riasztó mértékű az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. A hamisított termékek fogyasztási listáját Franciaország és Belgium vezeti, ugyanakkor a magyarok cigarettafogyasztásának a 7,2 százaléka mögött is a feketepiac áll. Az Európa-szerte növekvő illegális cigarettafogyasztás milliárdos adóbevételektől fosztja meg a kormányokat, és aláássa a dohányzás-ellenőrzési politikát az unióban.

Megjelent a KPMG 2022-es éves tanulmánya a 27 európai országot tömörítő Európai Unió, továbbá az Egyesült Királyság, Norvégia, Svájc, Moldova és Ukrajna illegális cigarettafogyasztásáról, mely szerint

csak az EU-ban 35,8 milliárd szál illegális cigarettát fogyasztottak el tavaly, ami a tagállamok kormányai számára becslések szerint 11,3 milliárd euró adóbevétel-kiesést okozott, 8,5 százalékkal többet, mint 2021-ben.

Magyarországon a csökkenő cigarettafogyasztás ellenére három százalékponttal nőtt az illegális piac, ez tavaly félmilliárd elfogyasztott szálat jelentett, ami a teljes fogyasztás 7,2 százalékának felel meg.

Újra 2019-es szinten az illegális piac

Az elmúlt években tapasztalt visszaesés ellenére itthon az illegális piac részesedése újra elérte a 2019-es szintet, ami főként a kimondottan csempészárunak gyártott (illicit white) termékeknek, kisebb mértékben a hamisított dohányárunak köszönhető.

Az eredetmegjelöléssel rendelkező illegális dohánytermékek főként Ukrajnából érkeznek az országunkba. A nem legális forrásból származó dohánytermékek a tavalyi év során 30,6 milliárd forint jövedékiadó-bevételtől fosztották meg a kormányt.

A KPMG jelentésében szereplő, bűnüldöző szervekkel készített interjúk szerint a hamisított cigaretták gyártása és forgalmazása az EU határain belül is egyre elterjedtebb, a bűnszervezetek pedig mind nagyobb nyereségre tesznek szert, ha a tevékenységüket a magasabb adókkal és magasabb árakkal sújtott uniós tagállamokra összpontosítják. Belgiumban, Dániában, Franciaországban és Németországban is egyre több cigarettát foglalnak le, razziákat tartanak az illegális cigarettagyártó üzemek felszámolására. Az év elején Magyarországon is sikerült egy ilyen üzemet felszámolni.

Kontraproduktív a régi típusú ellenőrzés

Megfigyelhető, hogy az illegáliscigaretta-probléma erősen koncentrálódott néhány olyan európai országra, ahol a kormányok régi típusú, restriktív dohányzás-ellenőrzési politikát folytatnak. A drasztikus adópolitikák, a tiltáson alapuló megközelítések csak az illegális dohánypiacot szolgálják, és ebbe az irányba terelik a felnőtt dohányosokat.

A hatékony politikai döntéshozatal, az előre látható és tervezhető adóemelések, az innovatív megközelítések támogatása, az elrettentő szankcióknak és a hatékony végrehajtás hatására számos uniós tagállamban csökkenés tapasztalható az illegális cigarettafogyasztásban.

(Borítókép: Shutterstock)