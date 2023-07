Számos tényező drágítja a nyaralást, de talán van kiskapu

A járvány hatására az elmúlt években rendkívüli mértékben megemelkedett a repülőjegyeknek és általában véve az összes turisztikai szolgáltatásnak az ára, ebből még nem sikerült visszatérni a pandémia előtti árszínvonalra – ismertette az InfoRádióban a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. A szakember arra is kitért, hogy szerinte az árak az infláció mellett azért maradtak magasak, mert a szállásadók és a légitársaságok sikertelenül fejlesztették vissza a járvány előtti szintre a kapacitásaikat.

ám a szövetség vezetője szerint a mostani körülmények között is van mód arra, hogy az utazni vágyók csökkentsék költségeiket.

Ugyanis ha valaki az utazási irodánál minél korábban leköt egy utazást, megvesz egy repülőjegyet, illetve lefoglal egy szállást, akkor annak biztos esélye van arra, hogy kedvező áron tudja elérni a szolgáltatást.

Molnár Judit arra is kitért, a megtakarításra törekvő fogyasztóknak az utazási irodák kínálatából mostanában a last minute akciók helyett sokkal inkább az irodák által kínált előfoglalási akciókra érdemes lecsapniuk. A koronavírus-járvány után utazni vágyók száma az idei évre már jelentősen megnőtt, továbbá úgy véli, sokkal inkább az irodák által kínált előfoglalási akciókra érdemes lecsapniuk.

Budapest a legnépszerűbb úti cél

Belföldön egyértelműen a Balaton, valamint egyre több turistavonzó attrakciója miatt Budapest a legnépszerűbb úti cél, de a fürdőtelepülések, valamint Eger és Tokaj vidéke is szép számokat fognak hozni – fogalmazott korábban Kiss Róbert Richard. A járványhelyzet következtében népszerűvé vált kis panziók például az Őrségben vagy Noszvaj környékén is trendik maradtak.

Kiss Róbert Richard megjegyezte, október–november környékén még attól lehetett tartani, hogy a „rezsidémon” elviszi a 2023-as szezont, most viszont úgy tűnik, akár 2019 is túlszárnyalható.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke májusban lapunk kérdésére hangsúlyozta: „Drága a Balaton, de azt cáfolom, hogy drágább lenne, mint egy külföldi nyaralás. 12-15 százalékos átlag-áremelkedésre lehet számítani, ha a szezon egészét nézzük. Ez messze az infláció alatt van.”

Kiss Róbert Richard a külföldi úti célokról kifejtette, továbbra is Horvátország áll az első helyen a magyar vendégek körében. Horvátország mellett népszerűek a görögországi szigetek, Kréta, Korfu, Rodosz és Zákinthosz, valamint egyre inkább Míkonosz is. Közben Bulgária reneszánszát éli, Montenegró pedig újdonságként említhető az úti célok között. A magyar turisták szívesen veszik az irányt Olaszország, Egyiptom, Tunézia és Törökország felé is.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)