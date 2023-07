Mélyrepülésbe kezdett a forint

Továbbra is a forint a legizgalmasabb deviza a nyári kereskedésben, hiszen a gyengülés lendülete tegnap is folytatódott, sőt egyelőre ma reggel sem látszik, hogy lassítana a hazai fizetőeszköz értékvesztése – állapította meg a lapunkhoz eljuttatott elemzésében Varga Zoltán, az Equilor elemzője. A reggeli órákban már 384 forint fölé is benézett az euró, ahol az amerikai bankpánik hatásaitól eltekintve legutóbb februárban járt a magyar fizetőeszköz – világított rá lapunknak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője.