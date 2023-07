Közelebb kerülhetett Magyarország az uniós pénzek folyósításához – közölte Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke annak apropóján, hogy az OBH pénteken együttműködési megállapodást írt alá az Országos Bírói Tanáccsal (OBT).

A megállapodás előzménye, hogy az Országgyűlés május 3-án megszavazta az igazságügyi reformcsomagot, ami az egyik feltétele annak, hogy feloldják a Magyarországnak szánt uniós pénzek blokkolását. A június elsején hatályba lépett törvényt most ezzel a megállapodással szentesítette az OBH és az OBT.

A jogszabály többek között tartalmazza, hogy a jövőben az OBT egyetértési jogot gyakorolhat, ha bírákat rendelnek ki különböző megyék között. Vagyis a bírák kirendeléséhez az OBT-nek is hozzá kell járulnia, ez pedig végeredményben növeli a bírák szervezeti és szakmai autonómiáját – emlékeztetett az ATV Híradó.

A júliusban kiadott jogállamisági jelentésben az Európai Bizottság is aggályosnak nevezte az alsóbb fokú bíróságok ügyelosztási rendszereit. A törvény továbbá arra is kitér, hogy az Országos Bírósági Hivatal miként támogatja az OBT önálló jogi személyiséggé válását, illetve saját szervezetének felépítését.

„A testület maga kérte, hogy a jogalkotó iktasson be egy átmeneti, úgynevezett inkubációs időszakot, ami 9 hónapra szól. Ez idő alatt többek között el tudják kezdeni az önálló gazdálkodást is. Ezzel egy időben pedig az OBT hatásköre is kibővül” – mondta Matusik Tamás, az OBT elnöke.

A Kúria elnöke ugyanakkor élesen bírálta az igazságügyi reformcsomagot. Varga Zs. András korábban úgy fogalmazott, „az OBT és az Európai Bizottság egybehangzó törekvésének teljesítése a magyar igazságszolgáltatás megbénításához vezetne”.