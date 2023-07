Kezdetét vette a Facebook anyacége, a Meta, illetve az olasz hatóság közötti per, amelynek kimenetelére várhatóan év végén derül fény. Az ügy azért is fontos, mert a többi uniós országra nézve is precedenst teremthet.

De miről is van szó?

A per tárgya, hogy az olasz adóhatóság szerint a Meta felületein – például a Facebookon és az Instagramon – történő regisztráció adóköteles tranzakciónak tekinthető, mert ugyan pénz nem cserél gazdát, de a felhasználó az adataival fizet fiókjáért, így ezután a vállalatnak adófizetési kötelessége keletkezik – összegezte írásában a Reuters.

Az ügyben az olasz pénzügyőrség (GdF) folytatott le vizsgálatokat, majd ez alapján az Európai Ügyészség is nyomozásba kezdett. A per év elején indult a milánói bíróságon. Amennyiben elmarasztalják, akár 870 millió euróra is büntethetik a Metát – az összeg 2015-ig visszamenőleg tartalmazza a be nem fizetett adót.

Mindez aprópénznek számít a csak a 2022-es évet 32 milliárd dolláros árbevétellel záró vállalat életében,

AZ ÜGY AZONBAN ENNÉL KOMOLYABB KÖVETKEZMÉNYEKKEL IS JÁRHAT, ÉS A METÁRA, ILLETVE – tágabb szempontból – AZ EGÉSZ KÖZÖSSÉGIMÉDIA-IPARÁGRA NÉZVE PRECEDENST TEREMTHET.

Elmarasztaló ítélet esetén ugyanis a techóriásoknak felül kellene vizsgálniuk, hogy a felhasználók milyen feltételek mentén férhetnek hozzá a különböző platformokhoz.

A Meta és az Európai Ügyészség is reagált

A Meta annyit reagált az ügyre, hogy minden adókötelezettséget komolyan vesz, maximálisan kiveszi részét a közös teherviselésből, és együttműködik a hatóságokkal. Vitatja azonban, hogy az online platformokhoz való hozzáférés adóköteles lenne. Emellett azzal is érvel, hogy a hirdetők számára nem áll rendelkezésre olyan közvetlen link, amely a felhasználók adataira mutat.

Az Európai Ügyészség az olasz bíróság ítéletétől teszi függővé, hogy indít-e saját körben hasonlón eljárást a többi uniós tagállamban.