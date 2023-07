Pályázatot hirdettek: lehet választani, hogyan nézzenek ki a következő euróbankjegyek

Az Európai Központi Bank (EKB) hétfőn felmérést indított, amelyben arra kérte az Európai Unió polgárait, hogy értékeljék a jövőbeli bankjegyek külalakját. A választható témák között ikonikus folyók, madarak, valamint az európai kultúrát ábrázoló motívumok is megtalálhatók.

Szeretnénk, ha a polgárok azonosulnának az euróbankjegyek arculatával, ezért aktív szerepet vállalhatnak az új téma kiválasztásában

– mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke. Az augusztus 31-éig tartó online felmérés során a válaszadóknak az új bankjegyek hét lehetséges témájáról kell elmondaniuk a véleményüket.

Továbbá az EKB egy kutatócéget is megbízott azzal, hogy a kérdéseket feltegye az euróövezet polgárainak, azonban az eredmények kihirdetését nem sietik el, csak jövőre jelentik be az új, kiválasztott témát. Ezt követően tervpályázatot hirdetnek, és végül az európaiakat ismét arra kérik, válasszák ki a végleges, hatféle címletű euróbankjegyből a nekik tetsző változatot. Így

az EKB csak 2026-ban ismerteti a végleges döntést.

A Yahoo cikkében arra is emlékeztet, hogy a frankfurti intézmény még 2021 végén jelentette be, hogy friss külsőt szeretne a bankjegyeknek. Ugyanakkor az is sokat mondó, hogy a blokk közös valutájának eredeti tervezete politikai feszültségekkel volt terhelt, végül illusztrációkból, építészeti alkotásokból állt, hogy elkerüljék a nemzetek közötti rivalizálást.

Az EKB tisztviselői reménykednek abban, hogy a nyilvánosság bevonásával a ráncfelvarrás után a fiatalabb európaiak jobban kötődnek majd a közös valutához.

Tavalyi interjúban Lagarde azt mondta, hogy el tudná képzelni Leonardo da Vinci reneszánsz művészt vagy Simone Veil francia politikust az új bankjegyek díszeként mint „a nagy, igazi európaiak” példáját.

A részletekről és a szavazásról az alábbi linken tájékozódhatnak.