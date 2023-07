Az OTP-csoport hétfőn jelentette be, hogy hamarosan fizz.hu néven webshopot indít. A bank munkatársai már kedden tesztelni kezdik az oldalt, amelynek indulását nyár végére tervezik – közölte a Forbes.

A fizz.hu folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal és termékportfólióval rendelkező webshop, nem titkolt célunk pedig az, hogy a jövőben Magyarország egyik legjobb webáruháza legyünk

– olvasható a fizz.hu LinkedIn-profilján.

Az üzleti közösségi oldalon az is kiderült, hogy a cég ügyvezetőjének Szőcs Andrást jelölték meg, aki korábban a Molnál, a Salling Groupnál és a Tescónál is vezető szerepet töltött be.

Az OTP webáruháza az Emaghoz hasonlóan online piactérként üzemel majd – közölte a Forbes. Hozzátették, hogy a pénzintézet már évek óta dolgozik azon, hogy más területekbe is befektessen. Példaként említették a visszatérő startupprogramjaikat, valamint megjelenésüket a robotizációt és a magánegészségügyet érintő piacon.

A lap úgy tudja, hogy a fizz.hu üzemeltetője az OTP Bank Nyrt. százszázalékos tulajdonában álló OTP Ecosystem Kft. Mint írták, az új webáruház dolgozói az Emagtól érkezhetnek.

Ahogy az Index korábban megírta, az OTP már 2016-ban érdeklődött az Tesco régiós láncai iránt. Csányi Sándor ötletére végül azért nem érkezett támogatás a magyar kormánytól, mert továbbra is szerettek volna jó kapcsolatot ápolni a lengyelekkel.