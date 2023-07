Drámai kép rajzolódik az albérletpiacon, óriási az eltérés a drágulásban

Az ingatlanhirdetési portálok adatai alapján 2020 januárja óta a fővárosban az egyszobás lakások átlagos bérleti díja 25 százalékkal, a kétszobásaké 34 százalékkal, a háromszobásaké 37 százalékkal nőtt.

A legnagyobb mértékben, csaknem 50 százalékkal a két- és háromszobás, új építésű lakások drágultak, áruk 277 és 420 ezer forint között változik, de a csúcskategóriáért 900 ezer forintot is elkérhetnek havonta.

Pesten egyszobásat ugyanakkor 138 ezer forintért is lehet találni, a panellakások drágulása itt mindössze 8 százalék.

Májusban az átlagos négyzetméterenkénti ár a fővárosban elérte a 4500 forintot, ezen belül 4700 forinttal a pesti egyszobásak a legdrágábbak, 3260 forinttal a budai kétszobásak a legolcsóbbak – írták az elemzésükben. A városrészek drágulási rangsorát a 8. kerületi Corvin-negyed és a Középső-Ferencváros vezeti, itt akár másfélszeres is lehet az emelkedés. A közlemény szerint ez arra utal, a felkapott környékek jó állapotú lakásai követik a legjobban az inflációt.

Az új építésű ingatlanok bérleti díja másutt is jelentősen nőtt, de a keresletet az elhelyezkedés is befolyásolja. A belső kerületekben az egyetemek, irodák, idegenforgalmi célpontok közelsége miatt a kisebb lakások népszerűbbek, a kertvárosi övezetekben inkább a családi otthonokat keresik a bérlők, főképp a járvány óta – összegezte az MTI.

Csak most kezd felpörögni

Ahogy azt már korábban megírtuk, az év első hat hónapjában a budapesti kiadó lakások iránti kereslet 8 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken pedig 11 százalékkal fokozódott, és meghaladta a félmillió érdeklődést. Ám igazán csak augusztusban indul az albérletvadászat. Széles választékkal várja a felsőoktatási ponthatárok jövő heti kihirdetésével beinduló szezont az albérletpiac.

Április óta fokozatosan bővül a kínálat, július elején már közel 12 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a fiatalok – figyelmeztetett az ingatlan.com.

A KÍNÁLAT MELLETT AZ ALBÉRLETÁRAK IS FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK, EZÉRT A BÉRLETI DÍJAK DRÁGULÁSA OKÁN BEINDULÓ ALBÉRLETKERINGŐ MIATT A KÖVETKEZŐ HETEKBEN MÉG INTENZÍVEBB LEHET.

A kereslet is felfutóban van, 8 százalékkal erősödött éves összevetésben, az érdeklődések száma idén meghaladta a félmilliót. A lakbérek drágulása miatt a bérlők olcsóbbra is cserélhetik a meglévő albérletüket. Budapesten az átlagos bérleti díjak július elején már 240 ezer forintnál tartottak, de a legjelentősebb egyetemvárosokban is a fővárosi szintet közelítik a tavalyi átlagos lakbérek. Debrecenben és Győrben 170-170 ezer forintos, Pécsen 140 ezer forintos, Szegeden több mint 137 ezer forintos, Miskolcon pedig 100 ezer forintos albérletárak várják a bérlőjelölteket.

Az idén elszakadt egymástól a lakóingatlan-piac két meghatározó része. Az eladó lakások iránti kereslet stagnál, és a lakások drágulása is megállt, a kiadó lakóingatlanok piaca viszont fokozatos élénkülést mutat.

Az átlagos lakbérek az elmúlt hónapokban fokozatosan növekedtek, aminek több oka is van. A minimálbér és a keresetek növekedése miatt a tulajdonosok is bátrabban árazzák be a kiadó lakásokat, mint tavaly. A másik fontos tényező, hogy a tavalyi év második felében stagnáltak az albérletárak, mivel a rezsibizonytalanság miatt a tulajok nem mertek emelni. Idén azonban már sokan megtették, mert a rezsidíjak szerencsére nem váltak megfizethetetlenné a bérlőknek

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az idei év első hat hónapjában a budapesti kiadó lakások iránti kereslet 8 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken pedig 11 százalékkal fokozódott, és meghaladta a félmillió érdeklődést.

