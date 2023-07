Hatalmas változások jönnek, nagy dobásra készül a Szerencsejáték Zrt.

A lapunknak adott exkluzív interjúban a Szerencsejáték Zrt.-t tavaly június óta irányító Mager Andrea kitért arra is,

milyen új szolgáltatásokkal készültek fel az online sportfogadás piacnyitására;

várhatók-e innovatív megoldások a lottójátékok és a sorsjegyek üzletágában;

a digitális korban érték-e még egyáltalán a lottózói jelenlét és értékesítés;

mikorra érhetik el az 1000 milliárd forintos árbevételi álomhatárt;

előny vagy hátrány a tulajdonosi joggyakorló miniszteri pozícióból átülni egy állami cég elnök-vezérigazgatói székébe;

illetve sikeresnek értékeli-e az első évét a szerencsejáték-szervezésben.

Bemelegítésként elárulná az ötös lottó most hétvégi nyerőszámait?

Azt hiszem, erre szokták mondani, hogy ha annyi pénzem lenne, ahányszor ezt a kérdést feltették nekem… A viccet félretéve, nincs jó hírem: a játék tisztasága miatt a lottószámokat csak a húzás alkalmával ismerhetjük meg, ilyenkor derül ki az is, hogy hány telitalálatos született. Az Egyesült Államok lottógyakorlatával szemben Magyarországon a nyertesek kilétét még utólag is homály fedi. Szigorú szabályok őrzik az anonimitásukat, még én magam sem ismerhetem meg őket.

Miniszterből vezérigazgató

Azt azért árulja el, milyen ősélmények fűzik a szerencsejátékhoz!

A felmérések szerint abba a korcsoportba tartozom, amelynek a tagjai elsősorban a lottójátékok iránt érdeklődnek. Ez valóban így van, az öt szám bűvölete családi örökség, mindig is a hétvégi nagybevásárlás elmaradhatatlan része volt a lottószelvény feladása. Annyi változott, hogy az édesanyámnak még nem volt Játékoskártyája, nekem már van. A nagyobb nyeremények elkerültek minket, halkan jegyzem meg, hogy a játék örömével azonban évtizedek óta gazdagítjuk a Szerencsejáték Zrt.-t.

Az előző kormányzati ciklusban még a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterként, a tulajdonosi joggyakorló szerepét betöltve felelt számos egyéb állami hátterű vállalat mellett a Szerencsejáték Zrt.-ért is. Nem furcsa ez a kettősség? Melyik a hálásabb feladat?

Szerencsés váltásként élem meg a kinevezésemet, semmiképpen sem visszalépésként. Azzal együtt, hogy a két év kormánybiztosság és további négy év tárca nélküli miniszterség a pályám csúcsa. Valóban, az itteni elődeimmel, Czepek Gáborral és Bozóky Alexszel még tulajdonosi joggyakorlóként dolgoztam együtt azon, hogy ez egy sikeres vállalat legyen.

Ez egy nagy előny, egyben garancia a folytonosságra, hiszen láttam, milyen irányba indult el a cég, melyek az erősségei, illetve gyengeségei.

Nincs olyan kiskereskedelmi szegmens, amely ne lenne büszke arra, amit az elmúlt években elértünk. Amikor más csökkenő pályára állt, mi akkor is növekedtünk.

Új korszak hajnalán a sportfogadás

A vállalat árbevételi rekordjait évről évre a sportfogadások dinamikus bővülése garantálja, az üzletág a magasabb bázison is egyre nagyobb mértékben járult hozzá a forgalomhoz. Elébe tudtak menni annak, hogy ne torpanjon meg a növekedési trend a konkurencia megjelenésével?

Jogszabály szerint az online piacnyitás már 2023. január 1-jén megtörtént, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ma már engedéllyel rendelkező versenytársaink is lehetnek, nem csak illegális, külföldi hátterű, globális szolgáltatók, amelyek az utóbbi években egyrészt a mi orrunk alá törtek sok borsot, másrészt a költségvetést is megkárosították a jellemzően adóoptimalizálásra berendezkedett offshore modelljükkel. A legális piacon tehát a TippmixPro révén a Szerencsejáték Zrt. eddig egyedül volt, de olyan, hazai játékszervezői engedéllyel nem rendelkező multikkal kellett versenyeznünk, mint például

a Bet365,

a Bwin

vagy az Unibet.

Mivel az említett globális szolgáltatókkal versenyezve évről évre két számjegyű növekedést értünk el az online sportfogadás terén, arra számítunk, hogy ez a megváltozott piaci környezetben is megvalósul. Július első napjaiban annyi változott, hogy lett egy legális versenytársunk is, az LVC Diamond Kft. érdekeltségébe tartozó Vegas.hu, amely portfólióbővítéssel lépett a piacra. A vezető pozíciónk megtartásából nem engedünk, viszont a szabályozás révén legalább legális konkurenciáról beszélhetünk. Ha ugyanazon feltételeknek kell megfelelni, az itteni szabályokat kell betartani, itt is kell adózni, az egy fair verseny.

A hatékonyságunkat, a versenyképességünket erősítve megújítjuk a TippmixPro weboldalunkat, amely világszínvonalú platformot és kínálatot hoz rövidesen.

Ennek végeredménye legkésőbb az őszre látható lesz.

Készen áll-e a szabályozói oldal az új versenyfeltételekre? A törvény szerint a bankoknak 2023. július 1-től a tiltott szerencsejáték-szervezéssel összefüggő pénzforgalmi tranzakciókat vissza kell utasítaniuk. Vagyis nincs több ki- és befizetés a külföldi hátterű fogadási oldalaknál. Most akkor ez piacnyitás vagy -zárás?

Ahogy már az imént említettem: ma Magyarországon két, érvényes játékszervezői engedéllyel rendelkező szolgáltató van, illetve további olyan cégek, amelyeknél nem tudunk arról, hogy lenne jogosultságuk. Az utóbbiak esetében a bankrendszer most már nem teljesít be- és kifizetéseket. Ez logikus: Magyarországon vagyunk, van egy érvényes hazai szabályozásunk, annak kell megfelelni. Amennyiben az említett szolgáltatók is teljesítik a zöld lámpához szükséges követelményeket, akkor lesz három, négy, öt, hat vagy akármennyi legális szereplő. Ha megnézzük a visegrádi térség országait, azt látjuk, hogy mindenütt megtörtént valamilyen módon a piac liberalizációja, de Szlovákia, Csehország és Lengyelország is más-más úton járt. A végeredmény abban a tekintetben mégis azonos, hogy mindenhol visszaszorultak a hazai engedéllyel nem rendelkező fogadási platformok, a legális piac pedig a többszörösére, van, ahol a háromszorosára nőtt.

Hatalmas lehetőség ez a tisztán versenyző szereplőknek és az államnak is, hiszen ha kifehéredik az ágazat, több lesz az adóbevétel.

Legyen mindenkinek egyforma esélye, mi pedig egy ilyen környezetben egyre jobb szolgáltatást, egyre nagyobb ügyfélélményt akarunk nyújtani, erre felkészültünk.

Teljesen új rendszert vezetnek be

Beszámoltak arról, hogy az EveryMatrix iGaming szoftverfejlesztővel kötöttek együttműködést. Miért őket választották, kik voltak még a kalapban, mit céloz, mire terjed ki ez a fajta együttműködés?

Legalább hetven, fogadási oldalakat fejlesztő céggel vettük fel a kapcsolatot, végül pedig többkörös kiválasztás után olyan partnert választottunk, amely gyors, hatékony, képes valós időben reagálni a vásárlói igényekre vagy akár a versenytársak által felénk támasztott kihívásokra. Öt szoftverfejlesztővel jutottunk el egészen az ajánlattételig, ár-érték arányban, a szolgáltatási csomag minőségében közülük az EveryMatrix iGaming bizonyult a legjobbnak. Teljesen új rendszert vezetünk be, ami nem olcsó mulatság. A fejlesztésnek köszönhetően elérhetővé válik például a korai kifizetés lehetősége és az úgynevezett betbuilder fogadáskészítő megoldás is. A fogadási piacok száma az eddigi négyszeresére, az élő eseményeké pedig a kilencszeresére nő.

Ráadásul a labdarúgás mellett a látványcsapatsportágak, így

a kézi-,

kosár-

és vízilabda,

a jégkorong

és a röplabda

magyar bajnoki küzdelmei csak nálunk lesznek fogadhatók.

Áldás vagy átok, hogy a TippmixPro indulása óta eltelt kereken tíz év után is ilyen erős a lottózói értékesítés? Az utóbbi mikorra épülhet le?

A vállalat teljes árbevételének már tartósan az 50 százalék feletti részét adja a sportfogadás, és közelítünk a 60 százalékhoz. Tavaly 57 százalékon állt a mutató, de középtávon tovább bővülhet a forgalomarányos súlya. Ugyanakkor még ma is a lottózói értékesítés az erősebb láb, a hazai sportfogadási bevétel több mint felét még mindig a kiskereskedelmi hálózatunk hozza.

Ezzel együtt nem kérdés, hogy 2013-ban meg kellett nyomni a startgombot a TippmixPróval, amely a nulláról indulva mára jelentős mértékű, több százezres online játékosi kört tudhat magáénak, évről évre a magasabb bázison is masszívan két számjegyű bővüléssel.

Azt hittük, 2020-ban a pandémiával végképp felborul a pálya a digitális csatornák javára, de ahogy Európában, így Magyarországon sem következett ez be.

A járványhelyzetre a hálózatvédelem mellett dinamikus online termékfejlesztéssel reagáltunk: ahogy a sportfogadásban újítás volt a V-sport, illetve az e-sport bevezetése, úgy az e-sorsjegyek is ebben az időszakban jelentek meg. Ezek akár a digitális bővülést is felgyorsíthatták volna. A korlátozások feloldásával azonban visszatértek az ügyfelek a lottózókba, érdekesség, hogy sikertermékünk, a virtuális sportfogadás elsősorban itt nyert teret. Ez azt üzeni nekünk, hogy a következő tíz évben a hálózatra ugyanúgy értékként tekintsünk, ahogy eddig, éppen ezért kiskereskedelmi értékesítésünket továbbfejlesztjük, digitalizáljuk és bővítjük. Ne feledjük, csaknem 7500 egységből álló hálózatunk van, aminek a többsége viszonteladói partner, vagyis csak akkor tartják fenn ezt a tevékenységet, ha megéri nekik. Bár a fókusz most kétségtelenül a sportfogadáson van, a lottójátékokat és a sorsjegyeket ugyanúgy megújítjuk, az utóbbiak értékesítésének pedig még jó darabig főként a hálózat lesz a színtere. Jövőre új lottóterméket vezetünk be, ami ráadásul napi játék lesz, ennyit már most elárulhatok. Hozzáteszem, más országokban ez a szegmens lejtmenetben van, nálunk viszont négyszázalékos pluszban zárt tavaly. Ebben rengeteg munka van. Kiterjesztettük a Játékoskártya-regisztrációnkat is, így ma már adatvezérelt módon, személyre szabott ajánlatokkal kereshetjük meg az ügyfeleket. Tavaly 500 ezer játékosunknak volt ilyen kártyája, idén év végére pedig az 1,3 milliót is elérheti a számuk.

Nem a véletlen műve a válságállóság

Több más állami cég életét nagyban megnehezítette a pandémia, illetve a háború, ebből a Szerencsejáték Zrt. pénzügyi mutatóiban túl sok azonban nem köszön vissza. Ez a szektor sajátosságainak vagy az előremenekülő beruházásoknak, fejlesztéseknek tudható be?

Mindkettőnek szerepe van benne. Olyan termékportfólióval rendelkezünk, amelyről a rosszakaróink is elismerik: egyszer azért megy jól, mert konjunktúra van, máskor pedig azért, mert válság. A Covid beköszöntével azonban nem hagyatkozhattunk a jó szerencsére, gyorsan és hatékonyan cselekedtünk: hálózatvédelmi programot indítottunk, online termékeket fejlesztettünk, vagyis piaci eszközökkel válaszoltunk a váratlan kihívásra. Ami pedig a háborús hatások kapcsán a válság és a fogyasztói magatartás változását illeti: nem beszélhetünk a kereslet visszaeséséről az elkölthető jövedelem csökkenésével. A kereskedelmi, a gazdasági és a kutatási részlegünk sem talált olyan összetevőt, amely markánsan hatna az értékesítési mutatók mozgására, ezáltal erőteljesen megváltoztatná a társaság jövedelemtermelő képességét. Játékosélményt nyújtunk, szórakoztatunk, és továbbra is folyamatosan monitorozzuk a piacot, hogy proaktívak lehessünk, ha trendfordulót látunk körvonalazódni.

Más vizekre evezve: vannak-e további céljai, tervei a Szerencsejáték Zrt.-nek a kaszinópiacon, illetve a lóversenyfogadás-szervezésben?

A kaszinópiac részünkről jó ideje nincsen napirenden, és a közeljövőben nem is lesz. A lóversenyfogadás viszont egy nagyon komoly sportjáték, kulturális örökség is, évről évre foglalkozunk azzal, hogy milyen módon váljunk eredményesebbé. De nemcsak rajtunk áll a szegmens sikere a fogadási kínálat biztosításával, hanem a fogadók edukálása, az ismeretterjesztés, a népszerűsítés legalább olyan lényeges. A lovis mag ugyanis egy egyre szűkebb kör, ma már nem olyan evidens polgári szórakozás, mint évtizedekkel ezelőtt. Hűen tükrözi mindezt, hogy sokan akkor ismerkedtek a műfajjal, hogyan lehet helyre, tétre, befutóra fogadni, amikor a legutóbb kilátogattak a Kincsem Parkba, a 101. Magyar Derbyre. Ha mindkét oldalon erős a szándék, ez egy eredményes küldetés is lehet, de mindenképpen hosszú, lassú folyamatról beszélünk.

Zárásként hogyan értékelné a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatói székében eltöltött első évét? Mi az eddigi legfontosabb eredmény, illetve a tavaly júniusi kinevezése óta mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembesült?

Rendkívül sikeresnek tartom az első évem, már csak azért is, mert a pandémia 2020-as berobbanását leszámítva tíz esztendeje gyakorlatilag két számjegyű növekedést ért el a vállalat minden évben. Büszkeséggel tölt el, hogy az első hozzám köthető évben a szerencsejátékok árbevétele több mint 17 százalékkal, bő 120 milliárd forinttal nőtt, meghaladva a 820 milliárdot. Miközben tudjuk, hogy 2022 nem volt könnyű év, számos kihívás ért bennünket a háború negatív gazdasági hatásainak következtében.

Az idei első fél évben is két számjegyű bővülést tudhatunk magunk mögött, ráadásul nem a bázisidőszakhoz, hanem az üzleti tervhez képest.

Ez egy erős alap a folytatásra, és becsléseink szerint az 1000 milliárd forintos mérföldkövet akár a jövő év is elhozhatja számunkra.

