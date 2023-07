Mérföldkőhöz ért a Mercedes az elektromos autózásban

Tíz százalék feletti részt hasítanak immár ki a Mercedes-Benz globális személyautó-eladásaiból a tisztán elektromos meghajtású járművek. A prémiumautó-gyártó a magyar piacon is dinamikusan növekszik, igaz, kulcskérdés a hazai utakon, hogy a hatótávval együtt a töltési infrastruktúra is folyamatosan szintet lépjen.

Az idei első fél évben a Mercedes-Benz autógyár világszinten 1 019 200 járművet értékesített, 5 százalékkal többet, mint a tavaly január–júniusi bázisidőszakban – ismertette az eladási adatokat Hesz Tamás, a Mercedes-Benz Hungária Kft. értékesítési igazgatója.

A tetemes mennyiség

48 százaléka Ázsiához köthető (486 900 darab),

31 százalék mögött áll Európa (321 ezer),

17 százaléka a tortának Észak-Amerikáé (173 900),

a fennmaradó 4 százalékon a világ többi része osztozik (37 500).

Érdekesség, hogy míg az ázsiai és az európai eladások egyaránt 7-7 százalékkal, a tengerentúliak pedig 2 százalékkal nőttek, addig a világ többi része 18 százalékos mínuszt hozott össze. Ez áll részleteiben a globálisan 5 százalékos bővülés mögött.

Tíz százalék feletti zöld szelet a tortában

A vállalat balatonfüredi, EQE modellt bemutató sajtótájékoztatóján nagy hangsúlyt kapott, hogy az év első felében masszív növekedés jellemezte a tisztán elektromos autók iránti keresletnövekedést a Mercedes-Benznél: a 102 600 darabos globális értékesítés 121 százalékkal lépett túl a bázisidőszak mutatóján. Ez azt jelenti, hogy a kategória immár az összes eladás több mint 10 százalékáért felel, ami valódi mérföldkő, egyúttal jelzésértékű, hogy az elektromos járművek térhódítása hatalmas lendülettel folytatódott.

Magyarországra szűkítve a kört, Hesz Tamás ismertette, hogy a teljes hazai személyautó-piac 57 429 darabos eladást produkált az első fél évben, ami lényegében stagnálásnak, egészen pontosan 0,3 százalékos növekedésnek felel meg

a 2022. január–júniusi adatokhoz képest. Ebből a Mercedes-Benz – a V- és T-osztállyal együtt – 2285 jármű eladásával vette ki a részét, azon belül 213 darab tisztán elektromos járművel (EQ), ami 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Kontextusba helyezve a fenti számokat, a magyarországi újautó-piac egésze tavaly 111 288-as darabszámra esett vissza az egy évvel korábbi 121 695-ös mutatóról. Eközben a Mercedes-Benz viszont nőtt itthon: a stuttgarti központú konszern 5468 autóról 5516-ra lépett előre az elmúlt évben Magyarországon. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a 2022-es adatok szerint a teljes piacon 4 százalék volt a PHEV- (plug-in hibrid), illetve 5 százalék az EV-részarány (tisztán elektromos + hibrid). Ezzel szemben a Mercedes-Benznél az előbbi 8, az utóbbi pedig immár 22 százalékos részt fedett le.

Az infrastruktúrának is tartania kell a lépést

A most bemutatott EQE modellek esetében, mivel tisztán elektromosak, a lőerőknél, a nyomatéknál vagy a gyorsulásnál is praktikusabb adat a hatótáv, amely akár a 462–549 kilométeres tartományba is eshet. Ahogy más gyártók villanyautóinál, úgy itt is az erre vonatkozó tájékoztató adatot a vezetési stílus alapján generálja az algoritmus. Ahogy arról a Mercedes-Benz Hungária értékesítési igazgatója is beszélt:

az elektromos autók térhódítását nagyban meghatározza a töltési infrastruktúra fejlődési üteme is.

Hesz Tamás a 2023. januári adatokra hivatkozva közölte: összesen 1824 AC- és 274 DC-töltőpont van. A támogatott szolgáltatók közül a legtöbb az MVM Mobilitihez köthető: 1201, illetve 182.

(Borítókép: Gyártósor a kecskeméti Mercedes-gyárban. Fotó: Ujvári Sándor / MTI)