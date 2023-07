Megviseli a forintot Brüsszel és Budapest drámai vitája

Jól indította a hetet a forint, hétfőn az euróval szemben a 373-as szint alá is benézett. A hét közepére azonban elfogyott a magyar fizetőeszköz lendülete, és péntek délutánra már a 380-as szint közelébe gyengült. Szakértők szerint ebben szerepe volt az Erasmus-forrásokkal kapcsolatos negatív híreknek is, hiszen jelezheti az EU-val kapcsolatos viták ismételt fellobbanását. Pozitívan teljesítettek a főbb európai tőzsdék, a magyar BUX-index szárnyalt. A gáz és az olaj is drágult. Heti tőzsdei összefoglalónk.