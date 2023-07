Újabb dolog, amit az emberek fele csak a mobilján hajlandó csinálni

Az elmúlt év furcsa év volt, hiszen összességében visszaestek a fintechbefektetések a világban, viszont ez a visszaesés nem általános volt, inkább a nagy befektetések maradtak el. Azt láthattuk, hogy az emelkedő kamatszintek mellett,

a bizonytalanabb gazdasági kilátások közepette a befektetők elkezdték átértékelni a szektor nagyobb cégeinek jövedelemtermelő képességet, és ma már nem hiszik el azt, hogy a már most is több millió felhasználóval működő cégek továbbra is képesek lennének szignifikánsan nőni