Elmérgesedett a taxisháború: össztűz alá vették a Boltot

Az Index hasábjain a taxisháború minden mozzanatáról számot adtunk. A frontot az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) nyitotta, amikor a Bolt védjegyhasználati gyakorlatát sérelmező beadványt küldött Budapest Főváros Önkormányzatának, amivel egyenlő versenyfeltételeket szorgalmaznak a hagyományos taxitársaságokkal. A javaslat azonban kimondva-kimondatlanul az észt hátterű technológiai vállalat kiszorítását célozza. Hasonló játszódott le 2016 nyarán, amikor egymást érték a taxistüntetések, az Uber végül kivonult a magyar piacról.

– mondta korábban az Indexnek adott exkluzív interjúban Sabjányi László, a Bolt ügyvezetője. „Bevallom, nem is igazán értjük, mire alapozták ezt a javaslatot, hiszen minden tekintetben jogszerű a védjegyhasználatunk. Le van védve a BOLT TAXI szó, védjegyjogászokkal konzultálva, jogszerűen jártunk el, ahogyan a BKK is mint fővárosi közlekedésszervező, amikor kiadta az engedélyünket” – fogalmazott lapunknak az ügyvezető. Kiemelte, hogy magyar partnerekkel dolgoznak, magyar diszpécserszolgálatot vezetnek.

Hétfő reggel érkezett az újabb hadüzenet, a fővárosi fuvarszervező társaságok, szakmai szervezetek és szakértők képviselői a Bolt védjegyhasználata mellett annak számlázási gyakorlatát is kifogásolták az Indexhez eljuttatott sajtóközleményükben.

Mi egyértelműen a jogszabályok szerinti működés és a pártatlanul szabályozott egyenlő verseny mellett foglalunk határozottan állást. Álláspontunk szerint a jogszabály világos megfogalmazásával szemben a védjegyek váratlanul tág jogértelmezése a Főváros által és egyfajta »könnyített« eljárásban való jóváhagyása sérti a tisztességes versenyt. Ezen elvek mellett, ahogy eddig is, ezután is ki kívánunk állni: mindannyian hiszünk a tisztességes versenyben, amelyet egyenlő feltételek mellett magunk is vállalunk