Alaposan elszaladtak a balatoni ingatlanárak

Vella Ferenc Zsolt, Ábrahámhegy polgármestere elmondta, már nagyon kevés eladó ingatlan maradt a településen, annak népszerűség miatt.

Ezért engedhetik meg többek között az eladók, hogy magas árat kérjenek ingatlanaikért, hiszen úgyis el fog kelni.

Túl jó hírem nincsen, mert az utolsó négyzetcentiméter is be van építve, és ezen felül pedig már a külterületeken gazdasági épület címszó alatt épülnek kisebb-nagyobb gazdasági épületek

– nyilatkozta a polgármester az ATV-nek.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke is nyilatkozott, véleménye szerint jó és rossz oldala is van a drágulásnak. A helyieket érintheti negatívan, hogy az intenzív érdeklődés miatt ők nem tudnak „saját lakóházhoz jutni”. Azonban az jó hírnek számít, hogy az érdeklődés továbbra sem lankad a vásárlók körében.

Az elnök úgy fogalmazott:

Bári Péter, az Inmove Ingatlaniroda tulajdonosa szerint már egyáltalán nem meglepőek a balatoni ingatlanárak, hiszen már évek óta hasonlókat tapasztalhatunk a piacon. Kiemelte, hogy olykor előfordul árcsökkenés is.

Az új építésű ingatlannál jellemző egymillió feletti ingatlanárak már általánosak, sőt, ettől magasabb árakat is tapasztalhattunk. De azt is tapasztaltuk az utóbbi egy évben, hogy az árak elkezdtek stagnálni, és érzékelhető már valamilyen mértékű visszaesés is