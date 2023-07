Több száz millió forintos terhet kapott a nyakába a Pöttyös gyártója is

A nyár közepén megjelentek az EPR-díjtételek, ami iparági szakértők szerint nyilvánvalóan fájni fog az élelmiszeripari gyártóknak. Jelentős mértékű, becslések szerint akár 300-400 millió forintos terhet is jelenthet a FrieslandCampina Hungária Zrt.-nek a kiterjesztett gyártói felelősségi díjak (EPR) bevezetése.

A FrieslandCampina Hungária Zrt. a Pöttyös és a Milli márkák révén évtizedek óta kiváló minőségű magyar termékek gyártója. A vállalat mintegy 40 magyar tejtermelőtől évente 45 millió kilogramm tejet vásárol és dolgoz fel korszerű technológiával folyamatos minőségellenőrzés mellett.

Az elmúlt években folyamatosan emelkedő pályán volt a FrieslandCampina Hungária Zrt.,

amelynek árbevétele a nyilvánosan elérhető adatok szerint 2022-ben meghaladta a 45 milliárd forintot, a korábbi 37 milliárd forint után. A társaság adózott eredménye tavaly 3,9 milliárd forint volt, egy évvel korábban 3,1 milliárd forintot tett ki. Az értékesített volumen mennyisége tavaly stabil volt, a termékmix viszont javulást mutatott, vagyis magasabb mardzsintartalmú, nagyobb hozzáadott értékű termékekből többet adtak el. Az erős jövedelemkiáramlás miatt a vállalat a tavalyi év első 8 hónapjában kedvezően teljesített, októbertől az inflációs nyomással azonban lassulást tapasztalhattak. Ugyanakkor érdemes egy pillantást vetni a társaság üzemi eredményére, amely körülbelül kétszer annyival csökkent, mint ahogy az árbevétel nőtt. 2022-ben 1,8 milliárd forintot tett ki a 2021-es 3,1 milliárd forint után.

Új vezetője lesz a Pöttyös gyártójának

Augusztus 1-től Szecskó Ferenc tölti be a FrieslandCampina Hungária Zrt. vezérigazgatói posztját, Szautner Péter a belga–francia leányvállalathoz igazol – jelentették be a FrieslandCampina sajtóbeszélgetésén, amelyen szó esett a vállalat jelentősebb kihívásairól is.

Szecskó Ferenc eddig a FrieslandCampina Románia vezérigazgatója volt, ezt a pozíciót várhatóan még a jövő év elejéig betölti majd. Szautner Péter megjegyezte: nem titok, hogy hosszú évek óta tervezik a Túró Rudit exportálni, azonban ez nincs benne az első három prioritásban, amelyet el kell majd látnia a belga–francia leányvállalatnál.

Nem most, de emelkedni fog a Pöttyös ára

Az Index értesülései szerint egy FrieslandCampina kaliberű cégnek ez akár 300–400 millió forintos extra terhet jelent, amely minden bizonnyal hatással lesz a társaság idei eredményeire is.

Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója az Indexnek a minap nyilatkozta azt, hogy ezek a tételek jelentősen megnövelik a tejfeldolgozás szereplőinek termelési költségeit, ennek fogyasztók felé történő áthárítása nélkül összességében az eredményesség jelentős romlása vetíthető előre a szereplőknél, ami így kevéssé tűnik elkerülhetőnek.

Nem látom reálisnak, hogy ezt »holnap« érvényesítsük az árakban, ugyanakkor az nem kérdés, hogy ez középtávon be fog épülni az árakba, mivel hatékonyságjavítással nem kigazdálkodható. Ennek az érvényesítésnek nem most van itt az ideje, hiszen az iparágnak érdeke, hogy megálljon a fogyasztás csökkenése.

– jelezte Szautner Péter.

Nehézségekből adódik bőven

A vállalat új vezérigazgatója, Szecskó Ferenc nem néz könnyű év elé, hiszen a gyártónak számos kihívással kell szembenézni, például a már említett termékdíj bevezetése mellett bonyolult az energiahelyzet is. Ugyanis a gáztenderből kiestek, emiatt a költségeik a kilencszeresére emelkedtek.

A FOGYASZTÁS VISSZAESÉSE KÉT SZÁMJEGYŰ, VAN OLYAN TERMÉK, AMELYNÉL AKÁR 20 SZÁZALÉK IS LEHET. A kereslet visszaszorulása ellenére a Pöttyös Túró Rudi megmaradt Magyarország kedvenc márkájának.

Szautner Péter megemlítette, hogy a háztartások próbálják a kontrollálható költségeiket kézben tartani, ezért gyakrabban kisebb kosárértékkel vásárolnak. Ez nem csak magyar sajátosság, ám a diszkontok malmára hajtja a fizet. Amikor a vásárlóerő magára talál, akkor a fogyasztóknak is igénye van a széles választékra, innovációkra.

A vállalat a kedvezőtlen makrogazdasági környezetet, az inflációs nyomást például hatékonyságnöveléssel próbálja ellensúlyozni, többek között például automatizálásba, napelembe fektet.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)