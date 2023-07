Nagyot fékezett az ingatlanpiac Érden az utóbbi hónapokban. A városvezetés építkezési, illetve felújítási tilalmat vezetett be mindaddig, amíg el nem készül az új építési szabályzat. Érd az egyik legnépszerűbb agglomerációs város, amit hűen tükröz, hogy a lakossága megduplázódott az elmúlt 30 évben.

Nagyon lelassult az érdi ingatlanpiac az elmúlt hónapokban, a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy változtatási tilalom lépett életbe a városban, így bizonytalan ideig még értéknövelő beruházásra sem kerülhet sor az ingatlanoknál. Mindez egészen addig tart, amíg el nem készül az új építési szabályzat, ami lehet, hogy néhány hónapot, de akár néhány évet is igénybe vehet, mindez pedig fokozta a vevők és az eladók egyébként is meglévő bizonytalanságát – hívta fel a figyelmet Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

A lépésre azért volt szükség, mert

Érd lakossága valamivel több mint 30 év alatt közel kétszeresére duzzadt, miközben ennek kiszolgálásához már 15 éve nincs meg a megfelelő infrastruktúra.

Az önkormányzatnak nem nagyon maradtak más eszközei a korlátozásra, csak egy ilyen drasztikus megoldás. A változtatási tilalom ugyan legfeljebb három évig maradhat hatályban, ez azonban az ingatlanpiac szempontjából meglehetősen hosszú idő – mutatott rá a szakértő.

Már látszódnak a hatások

A tilalomnak már közvetlen hatásai is látszódnak. Akadt olyan ügyfél, aki úgy döntött: mivel most felesleges próbálkoznia telke eladásával, így inkább felfüggeszti az értékesítést. Legalábbis addig, amíg ki nem derül, miként alakulnak a szabályok. Így most teljes a bizonytalanság, igaz, már ezt megelőzően sem álltak sorba a vevők – tette hozzá a szakértő.

A meglévő új építésű ingatlanok vásárlásával ugyan ki lehetne kerülni ezt a problémát, ugyanakkor ezek iránt rendkívül csekély az érdeklődés, főleg azért, mert ilyen típusú ingatlant szinte mindig hitelre és támogatással vettek (nem beszélve a borsos árakról). A legnagyobb hatással épp a „hitelesek” számának csökkenése volt a piacra: a korábbi töredékére estek vissza a magas kamatok miatt a hitelfelvételek, márpedig korábban a legtöbb vevő – különösen az új építésű ingatlanok piacán – hitelt használt fel ingatlanvásárláshoz Érden.

Az eladók is észlelik az érdeklődés megszűnését, így az ingatlanközvetítő szavai szerint mintha kezdenének egy kicsit nyitottabbá válni az ingatlanközvetítők iránt, azaz egyre inkább hajlanak arra, hogy igénybe vegyék a segítségüket az eladásnál.

Hol a vevő, hol az eladó torpan meg

A vevők azonban inkább csak érdeklődők, és legfeljebb annyi pozitívumot látni az elmúlt hónapokban, hogy mintha több érdeklődő jelent volna meg a piacon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tranzakciók száma is emelkedne, inkább csak tapogatóznak mind a két oldal részéről.

Ráadásul az is jellemző, hogy amikor végre eljutnak a felek az adásvételig, sokszor pont akkor torpannak meg, hol az árra, hol a helyzetre hivatkozva. Olykor a vevők, olykor pedig az eladók gondolják meg magukat, mindenesetre nagyon komoly bizonytalanság érzékelhető – hangsúlyozta Hártó Regina.

Messze kerülnek az álláspontok

Az ugyanakkor nem jellemző, hogy az árak csökkentésével próbálnák megfogni a tulajdonosok az eladókat, kivéve, ha valaki tényleg nagyon motivált, és valóban szeretné eladni az ingatlanát. A legtöbben azonban még mindig úgy állnak hozzá az árazás kérdéséhez, hogy „nem kell árat csökkenteni, ha lesz ajánlat, akkor majd engedek”. A szakértő szerint ugyanakkor ez a stratégia nem nagyon működik.

A vevői oldalról hatalmas – tehát nem 5-10 százalékos – alkukkal próbálkoznak, előfordult olyan, hogy 42 millió forintos diósdi telekre az érdeklődő 30 milliós vételi árat mondott be. Ez viszont szintén nem kedvez a sikeres eladásnak, mert ilyenkor elég messze kerülnek egymástól az álláspontok, és csak lassan vagy egyáltalán nem tudnak közeledni egymáshoz.

A hitelezés beindulására várnak

Leginkább egyébként az olcsó ingatlanok azok, amelyekre mutatkozik némi kereslet, de azt nem lehet állítani, hogy ha felbukkan egy alacsony ár, akkor arra egyből lecsapnának a vevők – jegyezte meg az ingatlanközvetítő.

Minden téren a bizonytalanság érezhető tehát, amit csak tovább fokoz Érden a bevezetett változtatási tilalom, és főleg az, hogy nem tudni, ennek mikor lesz vége, és mi várható utána. Amennyiben ez a helyzet rendeződik, akkor sem valószínű, hogy nagyon felpörögne a piac, ahhoz ugyanis az kellene, hogy újra beinduljon a hitelezés, alacsonyabbak legyenek a hitelkamatok. De hogy ez mikor következik be, szintén kérdéses, egyelőre mindenki csak találgat – tette hozzá a szakértő.

