Bár több lokációban már az ingatlanpiac éledezése tapasztalható, a hitelezés földbeállása, illetve a téves eladói hiedelmek továbbra is fékként hatnak – hívta fel a figyelmet a Balla Ingatlan, amely szerint a hitelezés helyreállítása nélkül nem is várható fellendülés. Az Otthon Centrum pedig arra mutatott rá legfrissebb elemzésében, hogy soha nem kínálták ennyiért a megyei jogú városokban az új építésű lakások négyzetméterét, mint most, Sopron már majdnem utolérte a fővárosi árszintet; ugyanakkor az áremelkedés üteme mindenhol jelentősen lassult.