Ebben a vármegyében a legdrágábbak a termőföldek

Minden eddiginél nagyobb volt a termőföldek drágulása 2022-ben. Az MBH Bank Nyrt. közleménye szerint tavaly csaknem 10 százalékkal került többe egy hektár föld, mint az azt megelőző évben. Egy hektár szántó átlagára 1,94 millió forint volt 2022-ben. A föld a Dél-Dunántúlon, Közép-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön a legdrágább, a piacon ugyanis nagy a kereslet − közölte a Kisalföld.

Az elemzés szerint Győr-Moson-Sopron volt a legdrágább vármegye 2022-ben a 2,5 milliós hektáronkénti átlagárral. Természetesen térségenként azért vannak különbségek.

A Győri, a Mosonmagyaróvári és a Soproni járásban 2,4 millió forint felett volt az átlag, a Csornaiban és a Kapuváriban 2,1 és 2,4 millió körül alakult. A Téti és a Pannonhalmi járásban 1,5 és 1,8 millió között mozgott az átlagár.

Egy véges erőforrásról van szó, amiből akármennyit nem lehet felhalmozni, így az érdeklődés kiemelkedő. Megnéztem és nálam az adásvételi szerződések száma a tavalyihoz képest idén is emelkedett, tehát mondhatjuk, hogy élénk a piac. Annak is utánanéztem, hogy az idén gazdát cserélt földek jó része örökölt volt. Az is jellemző, hogy leginkább azok az örökösök adják el földjüket, akik nem az adott településen és nem mezőgazdaságból élnek