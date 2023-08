A rendkívül magas kamatkörnyezet az áruhitelezési konstrukciókat is megváltoztatta, a 0 százalékos THM-hitelek csökkentek, a 15 százalékosok súlya megnőtt – mondta az Indexnek Posan Éva, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója, akitől azt is megkérdeztük, hogy milyen slágertermékek hasítanak.

„A háború kirobbanása után számos területen termékelérhetőségi kihívások merültek fel, ez a kiskereskedelmi szektort sem kerülte el: bizonyos árucsoportoknál, például a felültölthető mosógépek esetében átmeneti vagy tartós hiányt tapasztaltunk, hiszen az alkatrészeket az érintett térségekben gyártják” – ismertette az Indexnek Posan Éva, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója. Azt is elmondta, hogy megszakadtak egyes kategóriáknál a hagyományos ellátási láncok, így – más ágazatokhoz hasonlóan – gyorsan és rugalmasan kellett alternatív beszerzési forrásokat találni.

A VÁLLALATRA NYOMÁS NEHEZEDETT, ÁM A TAVALYI ÉV UTOLSÓ NEGYEDÉVÉRE SIKERÜLT KONSZOLIDÁLNI A HELYZETET.

„Ez persze nem jelenti azt, hogy az élet visszaállt a normális kerékvágásba: számos külső tényező, köztük az energiaválság, az energiaárak és a gazdasági folyamatok nyomán kialakuló inflációs környezet továbbra is hatással van a mindennapjainkra. Számolnunk kell azzal, hogy a magas energiaárak és az infláció miatt csökken a vásárlóerő és gyengülnek a reálbérek” – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A vásárlói szokások is megváltoztak

Számos statisztika támasztja alá, hogy az infláció hatására jelentősen megváltoztak a fogyasztási szokások: a vásárlók hatványozottan tudatosabb döntéseket hoznak. Bár a gazdasági folyamatok mindenki számára kihívást jelentenek, fenntarthatósági szempontból helyes gyakorlatok alakultak ki. Tavaly az emberek nagy része új háztartási gépekben gondolkozott, idén viszont előtérbe került az egyes készülékek életciklusának meghosszabbítása iránti igény.

NÉPSZERŰBBÉ VÁLTAK AZOK A TERMÉKEK, AMELYEK A MINDENNAPI ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSÉT SEGÍTIK.

A pozitív változásokra példákat is említett Posan Éva: a mobilcsereprogramban 2021. júliustól az idei év márciusig 25 646 darab régi készüléket cseréltek ki, az elmúlt évben 55 716 készüléket javítottak meg, üzleti tervük lett arra, hogy a használt termékeket felújítsák.

A piac és a Media Markt is rámutatott: megnőtt az energiatakarékos és fenntartható termékek iránt a kereslet. A vállalat célja, hogy legalább minden tizedik termékük fenntartható legyen, és minden kategóriában legyen olyan termékkínálat, amellyel támogathatják a fenntarthatóbb mindennapokat. Megfigyelhető az is, hogy a vásárlóknak fontosabb lett az egészségük: jobban ügyelnek a minőségi időtöltésre.

Az idei évben hasít az e-mobilitás: slágertermék lett az elektromos roller, kerékpárok, robogó, gördeszka és quadok, de nőtt az olyan hordozható elektromos erőművek és solar generátorok népszerűsége is, amelyekkel bárhol, bármikor biztosítható az áramellátás. Túrázás, kempingezés, vadászat és horgászat közben is, vagy akár áramellátás nélküli nyaralók, hétvégi kertek és lakóautók esetében is

– számolt be az ügyvezető igazgató. Azt is hozzátette: a kiskereskedők ebben az évben egyszerre néznek szembe a csökkenő forgalommal, a növekvő költségekkel és az extraprofitadóval.

„Kár volna tagadni: elég nehéz a helyzet, hiszen nem minden kiskereskedőnek van elég tartaléka, likviditása és előremenekülési lehetősége. A Media Markt ilyen szempontból szerencsés helyzetben van: mi elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy a mostani kihívásoktól tovább erősödjünk, és hosszú távon akár profitáljunk is a válságból” – mondta Posan Éva, hozzátéve, a profit alatt a társadalmi haszont, a vásárlói bizalmat érti: „ha odafigyelünk a fogyasztói igényekre, és szem előtt tartjuk a fenntarthatósági szempontokat, akkor a jövőben még versenyképesebbek lehetünk”.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, „ha a rövid távú folyamatokat nézzük: nagyon bízom benne, hogy megáll a reálbérek sorvadása, és karácsonykor olyan forgalom lesz, amellyel minden kiskereskedő nyugodtabban zárhatja az idei naptári évet”.

Spórolnak a magyarok Idén májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene – jelentős bázishatás mellett – a nyers adat szerint 12,7, naptárhatástól megtisztítva 12,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Az élelmiszer- és élelmiszer-jellegű vegyes üzletekben 7,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 10,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 25,9 százalékkal kisebb lett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8 százalékkal elmaradt az előző havitól – írta legutóbb a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Felkészülten érkezett a válság

Új fogyasztói szokások és egyéni életstratégiák jelentek meg, amire reagálni kellett. Ráadásul nem átmeneti krízis, hanem olyan elhúzódó válság alakult ki, amely újraírja a terveket. A vezető szerint a következő években különösen fontos lesz, hogy az üzleti és a társadalmi profit egyszerre jelentkezzen a kiskereskedelemben is. A tapasztalatok azt mutatják, a fogyasztók okosan reagáltak, megfontolt pénzügyi döntéseket hoztak, fenntartható megoldásokkal és a túlfogyasztás visszafogásával reagáltak.

Üzleti szempontból nem ért minket felkészületlenül a háború, megtanultuk, hogy békeidőben is kell B és C terv, és nem dőlhetünk hátra a székben akkor sem, ha minden külső körülmény adott a sikerhez

– jelentette ki Posan Éva. Kiemelte: a jelenlegi gazdasági környezetben ahhoz, hogy alacsony szinten lehessen tartani a költségrátákat, folyamatosan növekedni, erősödni kell.

„Ezt új üzletek megnyitásával, a B2B üzletágunk offline beindításával és az áruházaink modernizálásával tudjuk elérni. És ne feledjük a digitalizációt sem! Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyabbá tegyük a folyamatainkat” – fogalmazott a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója. Majd emlékeztetett, a hatékonyságnövelés más területeken is megjelenik: a vállalat 25-30 százalékkal szeretné tovább csökkenteni az energiafogyasztását, tovább fejlesztik a logisztikai folyamatokat, és költséghatékony intézkedéseket vezettek be.

A KERESKEDELMI SZEKTOR TAVALY 15 SZÁZALÉKKAL MAGASABB FORGALMAT PRODUKÁLT, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN. TAVALY MÉG A NYÁRON IS KÉT SZÁMJEGYŰ FEJLŐDÉST REALIZÁLTAK.

Így idén a szektor magas bázisról indult, ám március óta az infláció mérséklődésének ellenére is csökkent a forgalom, ez darabszámban 25-30 százalékos visszaesést jelent.

„Számoltunk a visszaeséssel, és életbe is léptettük a B és C terveket. Most az egész szektor azt figyeli, hogy mikor fordulnak meg a jelenlegi trendek, de a magam részéről nyugodt vagyok. Megerősödve jövünk ki ebből az időszakból, most lehetőségünk van arra, hogy bizonyítsunk a fogyasztóknak” – mondta Posan Éva.

Fontos kiemelni: a rendkívül magas kamatkörnyezet az áruhitelezési konstrukciókat is megváltoztatta, a 0 százalékos THM-hitelek csökkentek, a 15 százalékosok súlya megnőtt (hozzá kell tenni, a napjainkban tapasztalható 20 százalékos infláció mellett ez is kedvező). „A hitelezési volumenünk stabil maradt, a vásárlók továbbra is keresik a hitelezés lehetőségét” – ismertette a Media Markt ügyvezető igazgatója.

A vállalat csekély direkt importtal foglalkozik, ugyanakkor a gyengülő forint hatása megjelenik a beszerzési árnál, ami inflációt generál. Ezért pozitívumként élik meg, hogy az árfolyam jelenleg stabilan 400 forint alatt található. A vállalat forgalma a tavalyi gazdasági évben megközelítette a 170 milliárd forintot. 2020-ról 2021-re 10,5 százalékos, míg 2021-ről 2022-re 17,3 százalékos növekedést realizálhatott.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)