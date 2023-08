Számítottunk rá, és meg is történt a csoda a falusi kisboltokban

A Magyar falu program forrásából a napokban csaknem nyolcmilliárd forintot kaptak a falusi kisboltok tulajdonosai. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy ezek a boltok továbbra is működjenek és kiszolgálják a helyi közösségeket.

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy 2783 falusi kisbolt jutott átlagosan több mint 2,9 millió forint állami támogatáshoz. A támogatásokat működési költségekre, például rezsiköltségre, benzinköltségre és bérköltségre lehet felhasználni.

A bezárástól menekültek meg a falusi kisboltok

A kormány tavaly novemberben jelentette be, hogy pályázati lehetőséget biztosít a kétezer főnél kevesebb lélekszámú településeken működő kisboltoknak. A cél az volt, hogy ezek a szolgáltató egységek ne zárjanak be, hanem továbbra is kiszolgálják a falusi embereket. A pályázatokat január 31-ig lehetett benyújtani – mutatott rá az MTI.

A program népszerűségét és egyszerűségét mutatja, hogy a pályázatra jogosultak csaknem hetven százaléka igényelt támogatást

– világított rá Gyopáros Alpár, hozzátéve, hogy a pályázat 1700 település kisboltjainak megmentését teszi lehetővé. Közöttük 661 olyan település van, ahol csak egyetlen kisbolt működik, amely nélkül a kistelepülés vásárlási lehetőség nélkül maradna.

A kormánybiztos kitért arra, hogy hétfőn hirdettek pályázati lehetőséget a kistelepülési civil szervezeteknek a Falusi civil alapban. Ismertetése szerint a pályázatban ingatlanberuházásra és -felújításra, gépjárműbeszerzésre, eszközbeszerzésre és programszervezésre igényelhetnek támogatást a civil szervezetek. Az igényelhető támogatási összeg felső határa ingatlanberuházásnál és -felújításnál, illetve gépjárműbeszerzésre hétmillió forint, a másik két alprogramnál kétmillió forint. A pályázati igények benyújtási határideje augusztus 31. 14 óra.